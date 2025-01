Le Port : Olivier Hoarau appelle à la solidarité et à la vigilance face aux discours xénophobes

Ce mardi 28 janvier 2025, lors de ses vœux à la presse, le maire du Port, Olivier Hoarau, a abordé les grands enjeux internationaux, nationaux et locaux. Il a présenté les projets en cours dans sa commune, les défis environnementaux et sociaux, tout en appelant à la solidarité et à la vigilance face aux discours xénophobes. (Photos : www.imazpress.com)

C'est au Square Pierre Sémard, en présence des membres du conseil municipal, qu'Olivier Hoarau a prononcé son discours de vœux pour 2025. Le maire a débuté son intervention en inscrivant son propos dans un contexte global marqué par des crises internationales.

Il a évoqué l’enlisement des conflits armés en Europe et au Proche-Orient, la montée de l’extrême droite en Europe et aux États-Unis, ainsi que l’aggravation des effets du dérèglement climatique.

Selon lui, le monde est désormais structuré autour de deux blocs antagonistes : celui défendant les valeurs de liberté, de justice sociale et de fraternité, et celui, pragmatique, axé sur la domination économique et financière.

- Un instabilité politique défavorable aux communes -

Au niveau national, le maire a dressé un constat sévère de la situation politique française, qu’il qualifie d'"instable" depuis la dissolution de l’Assemblée nationale. La constitution du gouvernement Barnier, "sans majorité absolue", et les blocages budgétaires qui en découlent inquiètent.

Olivier Hoarau a notamment mis en garde contre les conséquences pour les politiques publiques, en particulier dans les territoires ultramarins. Il a toutefois souligné que le budget des Outre-mer bénéficierait d’un abondement de 400 millions d’euros, tout en appelant à une répartition équitable pour La Réunion.

- 152 millions d’euros investis pour moderniser la ville -

Sur le plan local, le maire a rappelé les transformations majeures qu’a connues Le Port au cours des dix dernières années. Plus de 152 millions d’euros ont été investis pour moderniser la ville.

Parmi les réalisations, il a cité la création du Parc boisé et du fil vert, la rénovation des voiries et des équipements publics, ainsi que le développement de l’offre culturelle et sportive, avec des projets comme le festival Jazz Dann Port et la réhabilitation des piscines municipales.

Ces efforts, selon lui, se traduisent par "une baisse de la délinquance, une attractivité accrue du centre-ville et une croissance de 5 % du taux d’emploi, avec 20 913 postes recensés sur le territoire". Une bonne santé économique dont se félicite le maire. Écoutez :

Concernant l’éducation, Olivier Hoarau s’est félicité des résultats des élèves du primaire, qui se situent désormais au-dessus de la moyenne de l’île, une première pour la commune.

- Un projet pour économiser 1 million de M3 d'eau par an -

Pour la période à venir, le maire a mis en avant plusieurs projets structurants, comme la construction de la nouvelle école d’architecture, le développement du quartier Mascareigne, qui combinera logements, activités économiques et loisirs, et l’augmentation du nombre de places en crèche avec 600 nouvelles inscriptions prévues d’ici 2026.

Il a également insisté sur l’importance de poursuivre la lutte contre l’habitat indigne, précisant que seules 116 familles doivent encore être relogées, contre plus de 700 en 2014.

Un autre dossier majeur est celui de l’eau.

Olivier Hoarau a rappelé que Le Port, commune aride, travaille depuis 2009 à la valorisation des eaux usées traitées pour une réutilisation dans l’irrigation des espaces verts et des infrastructures sportives.

Ce projet, selon le maire, permettra d’économiser un million de mètres cubes d’eau potable par an. Il a salué les avancées réglementaires obtenues sur ce dossier et appelé l’État à créer un fonds national pour soutenir ce type d’initiative. Regardez :

- Le maire dénonce la xénophobie contre les Mahorais -

Enfin, Olivier Hoarau a abordé la situation à Mayotte, marquée par les conséquences du cyclone Chido. Il a salué la solidarité manifestée par les Réunionnais mais a mis en garde contre la stigmatisation des Mahorais.

Le maire a dénoncé les "tribunaux populaires" et les discours xénophobes qui, selon lui, ne correspondent pas à l’ADN réunionnais.

En conclusion, Olivier Hoarau a exhorté les habitants à continuer de faire preuve de fraternité et de solidarité, tout en esquivant les questions sur une éventuelle candidature à sa réélection en 2026.

Le maire a insisté sur la nécessité de rester vigilant face aux défis environnementaux, sociaux et politiques qui marquent cette période de bouleversements.



