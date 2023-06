L'événement Zakanfet fait son retour au Port

Zakanfet fait son retour du lundi 19 au samedi 24 juin 2023 au Port. Organisé par le centre social et culturel Cœur saignant, l’événement a pour but de mettre en place des moments d’animation dans les quartiers de la Zac 1 et 2 de la ville du Port. Les organisateurs de l’action prévoient "un moment de partage fait par et pour les gens des quartiers" (Photo d'illustration: rb/www.imazpress.com)

C’est en 2019 qu’a eu lieu le dernier Zakanfet. Arrêté brusquement par la crise sanitaire, l’évènement compte bien ré-animer les quartiers du Port cette année. Cette action culturelle, prévoit des activités en tous genres sur 6 jours consécutifs, de la Zac 1 à la Zac 2.

Au programme de cette semaine sous le thème de la fête et la bonne humeur : conte, jeux, exposition, jeux, sport, danse et radio crochet.

Les hostilités prendront fin en musique avec un concert animé par Médérice, Marshall, Algéric et Kentt jeunes artistes réunionnais.