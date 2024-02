Saint-Gilles : ouverture des inscriptions pour le marché artisanal Zartizan péi

Le marché artisanal Zartizan péi revient au port de plaisance de Saint-Gilles ce 16 mars 202 . "Si vous êtes artisan et que vous souhaitez exposer, c’est le moment de vous inscrire" note le Territoire de l'Ouest dans le communiqqué que nous publions ci-dessous (Photo Territoire de l'Ouest)

Zartizan Péi" est bien plus qu’un simple marché artisanal, c’est l’opportunité de rencontrer les artisans derrière leurs créations. A chaque édition, cet événement attire de nombreux visiteurs et de touristes en quête de créativités et d’originalités.

Visibilité et cadre exceptionnel :

Zartizan Péi attire un public diversifié et passionné. Les créations des aetisans seront mises en lumière devant les visiteurs, ce qui peut considérablement accroître leur visibilité.

Réseau d’artisans :

Les artisans aurpnt l’opportunité de tisser des liens, partager des expériences et apprendre les uns des autres. Cette communauté peut s’avérer précieuse pour le développement des entreprises.

Mise en avant des talents :

Le travail des artisans sera mis en avant au sein de l’événement et de la communication autour de Zartizan Péi. C’est une chance unique de faire connaître son travail et de montrer sa passion pour l’artisanat réunionnais.

Ventes et échanges directs :

En participant à l’événement, les artisans auront la possibilité de vendre leurs créations directement aux visiteurs. Ils pourront également échanger avec eux, recueillir des commentaires précieux et établir des relations durables avec vos clients.

Comment s' inscrire ?

Les places pour exposer à Zartizan Péi sont limitées, il faut s'assurer de réserver son emplacement dès maintenant. Remplissez le formulaire d'inscription en ligne et ttendez la confirmation de votre participation.