Zen Bus : une application pour suivre le trajet de ses marmailles en toute sérénité

"Zen bus, c'est le transport scolaire en toute sérénité", écrit la Civis sur sa page Facebook. La Communauté intercommunale des villes solidaires transporte chaque jour plus de 14.000 enfants sur son réseau de transport scolaire. Pour améliorer la qualité des services proposés à ses administrés et aux parents d’élèves, la Civis lance l'application Zen Bus. Elle permet de suivre le déplacement exact du car de son enfant, de recevoir les dernières informations du réseau et d'obtenir des estimations précises du temps d’arrivée. (Photo: sly/www.imazpress.com)

Zen Bus permet aussi de prendre connaissance les déviations ou de changements d’itinéraire. Elle permet encore de constater les changements d’itinéraires en cas de détour en raison d’accidents ou de travaux.

L'application est disponible sur Apple store et Google Play. "Avec la Civis et Zenbus, fini l’anxiété et goûtez à la sérénité".