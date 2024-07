À La Réunion, des milliers de retraités sont sans ressources depuis des mois

Six mois, un an, voire plus… nombreux sont les jeunes retraités à confier leur attente interminable sur la façon dont sont traités leurs dossiers de retraites. Ils vivent avec presque rien dans l'attente du traitement de leur cas par la Caisse générale de sécurité sociale (Photo www.imazpress.com)

Alain Grondin est à la retraite depuis le mois de janvier. Dès juillet 2023 – soit six mois avant son départ à la retraite, comme le veut la procédure – l'ancien téléconseiller d'une société d'immobilier a déposé son dossier complet à la CGSS (Caisse générale de sécurité sociale).

Mais voilà que les déboires ont débuté pour lui, qui pensait enfin pouvoir profiter de ses jours heureux.

"Comme je n'avais aucune nouvelle de mon dossier j'ai appelé et c'est là que j'ai appris que mon dossier, qu'on me confirmait complet, a été envoyé en Guadeloupe", raconte-t-il. Par la suite, "le dossier a repris sa bonne route pour revenir à La Réunion", dit-il.

"C'est là qu'on m'a informé qu'ils avaient bien reçu le dossier et qu'ils allaient le traiter."

Tout cela s'est passé entre le mois de juillet 2023 et le mois de janvier 2024. Alain Grondin ne s'inquiète pas. La Caisse l'ayant informé que le traitement des dossiers devait prendre de 75 à 80 jours.



- Un dossier qui traine depuis trop longtemps -

Le 2 janvier 2024, Alain Grondin part à la retraite. Parti de l'entreprise dans laquelle il travaillait avec des primes et indemnités de départ, le sénior ne s'attendait pas à vivre ses premiers mois de retraite… sans retraite.

"Loyer, facture, crédit, eau, électricité, impôt, assurance je dois tout payer alors que je ne perçois toujours pas ma retraite", confie le sénior de 69 ans.

"Je suis obligé de me priver, je ne mange plus comme avant, mi lé dann fénoir", témoigne Alain Grondin, toujours pas payé alors qu'il a travaillé pendant plus de 38 ans.

Seule explication à ses multiples appels à la Caisse d'assurance retraite, dont le dernier en juin : "Il y a des milliers de dossiers en attente mais ne vous inquiétez pas votre dossier est complet et s'il manque quelque chose on vous contactera."

Jusqu'en juin dernier, Alain Grondin n'avait toujours pas de nouvelles. "On me dit ça va prendre du temps mais pendant ce temps cabri i mang pa salad."

"Heureusement j'ai un peu d'argent sur le compte pour payer toutes mes factures mais ti peu ti peu i sa va", dit-il. "On ne profite pas de sa retraite."

Alain Grondin nous a même confié "regretter d'être à la retraite", face à toutes ces galères.

Contacté ce lundi 15 juillet, il a confié à Imaz Press avoir enfin une bonne nouvelle. "Ils m'ont envoyé un message sur mon portable pour me dire que le dossier a été traité et que j'aurais dorénavant ma retraite le 10 du mois, avec un premier versement le 10 août prochain."

Il aura tout de même fallu près de huit mois à ce retraité pour voir la couleur de sa retraite. "Je vais pouvoir m'en sortir un peu. Je vois un peu la lumière", confie-t-il au téléphone.

- Plusieurs dizaines de milliers de dossiers en attente -

Le cas d'Alain Grondin n'est pas un cas isolé. À La Réunion, plus de 10.000 dossiers sont en attente de traitement.

La raison : "il y a une croissance exponentielle de dossiers. Plus de 20% d'entrées en plus alors qu'il n'y a que deux postes supplémentaires pour traiter ces dossiers", explique le représentant de la CGTR CGSS, Olivier Mouniata.

De plus, "il y a des dossiers en retard suite à des erreurs de gestion dans le sens où il y a des non compréhensions entre la direction, les cadres et le personnel opérationnel".

Toutefois, à la suite d'une conférence de presse du syndicat au mois de mai – si le nombre de dossiers en attente reste le même – "la direction a négocié des moyens supplémentaires". "Certains dossiers dont traités par certaines caisses de l'Hexagone."

- Un dossier doit être traité en 75 jours -

"L'Assurance retraite a fait face à une forte hausse des demandes de pensions qui augmente le stock de dossiers à traiter", reconnaît le ministère du Travail qui assure qu'un "plan d'action pour améliorer le traitement des délais a été mis en place".

Ainsi, l'Assurance retraite dispose ainsi de 75 jours pour traiter un dossier de demande de retraite. Si l'étude du dossier n'est pas terminée, une liquidation provisoire est prévue, afin de permettre le versement provisoire de la pension. Cette donnée ne concerne toutefois que les dossiers complets. Les délais de traitement des dossiers peuvent être allongés, notamment en cas de pièces justificatives manquantes.

Attention, si cela semble évident, rappelons qu’un dossier incomplet, dans quelque domaine que ce soit, sera traité moins rapidement qu’un dossier complet.

Un dossier de retraite dont il manque des photocopies des derniers bulletins de salaires, ou de la pièce d’identité, du dernier avis d’imposition, du relevé d’identité bancaire ou encore du livret de famille pour les futurs retraités qui ont des enfants ou des attestations de Pôle emploi pour les futurs retraités qui ont connu des périodes de chômage… verra automatiquement un retard de traitement.

Les assurés peuvent suivre les étapes de leur dossier et poser des questions par e-mail, téléphone via le numéro unique 3960 et sur rendez-vous dans leur caisse de retraite.

- Le grand silence de la CGSS -

Contacté la première fois fin mai et relancé à de nombreuses reprises, la CGSS de La Réunion nous répondu le 14 juin, qu'en raison d'un droit de réserve en période électoral aucune réponse ne pouvait nous être apportée.

Plusieurs relances ont été faite après les élections. Il a finalement été indiqué qu'en raison "des vacances scolaires et du contexte national", aucune réponse ne pourrait nous être apportée... avant le mois d'août, soit plus de quatre mois après preière notre demande....

Une attitude pour le moins surprenante et confirmant la (très) longue attente infligé aux retraités sans ressources....

Nous publierons bien sûr les explications de la CGSS si elles nous sont données... un jour...

