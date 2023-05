Vigilance fortes pluies-orages et vagues-submersion pour les parties est et sud de l'île

En plus de la vigilance vagues-submersions à compter de ce mercredi 24 mai 2023 fin d'après midi sur les côtes Ouest, Sud-Ouest et Sud de l'île, vient s'ajouter une vigilance fortes pluies et orages pour les parties est, sud-est et sud de l'île. "Un temps instable et humide au programme aujourd'hui. Contrairement aux jours précédents, les nuages coiffent l'ensemble de l'île ce matin, les trouées de ciel bleu sont rares et le plus gros de la pluie menace essentiellement le sud du département. La pluviométrie est à surveiller au sud d'une ligne St-Leu-Ste-Rose où les averses sont peu mobiles et donnent localement de bon cumul", indique Météo France (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

L'état de la mer va quant à lui "se dégrader en cours de journée avec l'arrivée d'un épisode de houle australe qui deviendra surtout significatif cet après-midi et la nuit prochaine avec des vagues entre 2 mètres 50 et 3 mètres 50".

