Les côtes Ouest, Sud-Ouest et Sud en vigilance vagues submersion dès cet d'après midi

La Réunion se trouve en vigilance jaune vagues submersion à compter de ce mercredi 24 mai 2023 fin d'après midi sur les côtes Ouest, Sud-Ouest et Sud de l'île, annonce Météo France Réunion. "L'état de la mer va se dégrader en cours de journée avec l'arrivée d'un épisode de houle australe qui deviendra surtout significatif cet après-midi et la nuit prochaine avec des vagues entre 2 mètres 50 et 3 mètres 50" (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Un temps instable et humide sera au programme aujourd'hui. "Contrairement aux jours précédents, les nuages coiffent l'ensemble de l'île ce matin, les trouées de ciel bleu sont rares et la pluie menace essentiellement le sud du département. Des orages en mer se rapprochent de la côte entre Saint-Leu jusqu'au rivage du Volcan et peuvent donner quelques bonnes averses au cours de la matinée près du rivage et les premières pentes", précise Météo France dans ses prévisions.

