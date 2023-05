Cachez donc ces manifestants et cette presse locale que la Première ministre ne saurait voir

La visite ministérielle aura tourné court pour Imaz Press Réunion. Il faut dire que nous avons rarement observé un tel mépris de la part d'un gouvernement, envers la presse, mais aussi envers les élus locaux et la population. Dans ces conditions, nous avons décidé de ne plus suivre les déplacements d'Elisabeth Borne et de ses ministres. Ces derniers semblant être dérangés par la présence de la presse locale, nous avons estimé qu'il valait les mieux les laisser en tête à tête avec la presse nationale, ô combien plus importante que les petits médias réunionnais (Photo rb/www.imazpress.com)

Comme nous vous l'expliquions ce vendredi, cette journée et demie de visite ministérielle n'a pas été de tout repos pour nos journalistes. Il faut dire que nous ne sommes pas habitués à batailler autant pour pouvoir couvrir un événement politique. Car si nous avions déjà rencontré quelques difficultés en 2019 lors de la venue d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne a largement surpassé ce dernier.



Nous imaginons bien qu'il est toujours plus facile de mener par le bout du nez des journalistes pas tout à fait au courant des enjeux qui sont discutés. Et qu'il est donc bien plus embêtant de se faire interviewer par des journalistes locaux, qui sont eux rôdés sur les problématiques du territoire. Nous tenir écartés d'une grande partie des séquences nous semble tout de même légèrement exagéré.



Car oui, nous avons bien été écartés de nombreuses séquences. Voyez-vous, lors de ce genre de déplacement, un "pool presse" est créé. Les journalistes sélectionnés peuvent s'approcher au plus près du ou de la ministre concerné.e. Étonnamment, cette fois-ci, aucun média local n'a été accrédité.



Il aura fallu batailler – longuement – pour que le service de communication de la Première ministre ne propose enfin qu'un média local soit présent au sein du pool…avant que celui-ci ne se rétracte.



Le même service de communication qui a initialement souhaité que notre journaliste se place derrière les médias nationaux au moment de la séquence de micro-tendu à la mairie de Saint-Pierre – séquence à laquelle nous n'étions encore une fois pas conviés. Ce n'est qu'après avoir parlementer longuement que notre journaliste a réussi à assister à la prise de parole de la Première ministre.



Si tout cela n'était pas suffisant, la presse été conviée à la visite d'une exploitation de vanille. Après une heure d'attente, nous avons finalement appris que seuls les médias nationaux étaient autorisés à visiter les lieux. Une situation qui nous a finalement poussés à arrêter de suivre cette visite ministérielle pour le moins honteuse.

- Manque de respect -



Il est tout de même étonnant de devoir se battre si durement pour pouvoir exercer son travail sur sa propre île. Mais, non contents de mépriser les journalistes, Matignon a aussi décidé de mépriser les élus locaux.



En dehors de tout respect des protocoles, Elisabeth Borne a décidé de faire un arrêt "surprise" au marché de Saint-Joseph. Et ce sans en informer Patrick Lebreton, maire de la commune.



"Surprise", pas vraiment, dans la mesure où celle-ci a assuré à notre micro qu'elle irait "à la rencontre des Réunionnais dans les prochaines séquences". Difficile d'imaginer que cette séquence n'était donc pas programmée.



Que la Première ministre souhaite pouvoir alimenter la communication du gouvernement en se baladant loin de tout bruit de casserole, cela se comprend parfaitement. Qu'elle le fasse au mépris du protocole et de la politesse la plus basique, cela est déjà plus embêtant.



Cette séquence ne fait qu'illustrer une fois de plus tout le mépris dont ce gouvernement est capable. Mais pouvait-on s'attendre à autre chose de la part d'une personne qui prétend vouloir "aller à la rencontre des Réunionnais" tout en refusant d'adresser la parole aux quelques pauvres manifestants ayant réussi à outrepasser le dispositif policier délirant mis en place ?



Si Mme Borne souhaitait à ce point discuter, même avec les opposants, qu'est-ce qui l'empêchait concrètement d'aller dialoguer avec la dizaine de personnes présentes ce vendredi devant la mairie de Saint-Pierre ? Etait-il bien nécessaire d'embarquer, manu militari, deux manifestants alors que ces derniers étaient tout simplement assis au sol ? Pourquoi avoir choisi d'éviter la foire commerciale et parcourir les 200 mètres la séparant de la mairie en voiture ?



Nous avons le privilège en tant que journalistes de pouvoir exprimer publiquement – et avec écho – notre mécontentement face au comportement de notre gouvernement. Mais quand ce même gouvernement méprise de la même façon une population qu'il n'écoute plus, peut-on vraiment s'étonner de la montée de la colère et des violences en France ? Il est grand temps que nos politiciens se réveillent – ou qu'ils arrêtent de faire semblant de se préoccuper de sa population.



La rédaction d'Imaz Press Réunion