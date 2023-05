Logement et agriculture au programme de la deuxième journée d'Élisabeth Borne à La Réunion

Arrivée jeudi à la première heure, Élisabeth Borne a entamé ses trois jours de visite à La Réunion.

Ce déplacement est son premier en Outre-mer. Il intervient à l'aube de son premier anniversaire à Matignon. "Vous avez dû remarquer que j'ai eu un agenda parlementaire chargé. C'est la première fois que je peux dégager le temps suffisant", explique-t-elle.

Elle a débuté par un dépôt de gerbe au monument aux morts de Saint Denis. Marseillaise, salutations protocolaires, … Le moment est solennel avant de se plonger dans les problématiques de l'île de l'Océan Indien.

Après Saint-Denis, c'est à Salazie que l'hôte de Matignon s'est rendue, à la visite d'un projet de basculement des eaux. La Première ministre a ensuite inauguré une maison France Service. Un passage dans le cirque qui a également permis aux habitants du cirque – souvent enclavé – d'évoquer leurs problématiques économiques.

S'en est suivi un retour dans le chef-lieu pour un entretien avec le président du Département, Cyrille Melchior, suivi d'un entretien à la Région avec Huguette Bello, sa présidente. Au programme de ces échanges, éducation, formation, construction des lycées et transports.

La Première ministre a d'ailleurs annoncé que l'État mettra 60 millions d'euros pour financer le lycée de la mer et le lycée en projet sur le tourisme mer.

Une journée également marquée par les opposants à la réforme des retraites qui n'ont pas manqué pas de suivre la cheffe du gouvernement à (presque) chaque déplacement. Des manifestants qui se font entendre et font résonner les casseroles, malgré leur mise à l'écart. Toutefois, sur ce sujet, la Première ministre a déclaré qu'elle était prête à recevoir l'intersyndicale de La Réunion.

Une première journée qui s'est également fait remarquer par... son organisation, sa sécurité et surtout par la mise sous cloche d'une bonne partie de La Réunion. Une mise sous cloche qui continuera pour ces deux jours à venir.

- Un entretien mais pas vraiment d'annonces -

Interrogée par les télévisions locales, Élisabeth Borne n'a pas ou fait très peu d'annonces. La seule à retenir, celle de la généralisation de l'aide fiscale pour la rénovation du parc social.

Sur le logement également, "Je suis consciente que la question est sensible pour les habitants de La Réunion, notamment sur le rythme des constructions." "On travaille sur un plan d'accélération de la construction du logement mais il y a un problème et c'est le foncier", indique Élisabeth Borne.

Autre point, la Première ministre a déclaré "vouloir renforcer l'autonomie alimentaire dans les territoires d'Outre-mer et tout faire pour financer les projets de transport.

Sur le sujet de la continuité territoriale, Élisabeth Borne reconnait une situation "insuffisante. "En juin on pourra prendre des décisions par rapport aux propositions données par les territoires et la continuité territoriale fera partie des sujets."

Sur les sujets qui fâchent par contre, pas d'annonces. Concernant la réforme des retraites, la Première ministre a indiqué savoir "que l'âge de départ est plus tard à La Réunion" et que "les pensions sont plus faibles que la moyenne". "Vous savez qu'on aura une revalorisation, et la proportion de futurs retraités qui en bénéficieront sera beaucoup plus forte que la moyenne nationale."

Sur la question de la vie chère, Elisabeth Borne a rappelé l'existence du bouclier tarifaire et du BQP. "Je partage avec les élus la nécessité de s'attaquer aux causes structurelles de la vie chère, qui sera un travail de plus longue haleine" a-t-elle dit.

Des thèmes abordés, des préoccupations ciblées, mais pas de population réunionnaise rencontrée. Mais la Première ministre, l'assure, "je souhaite rencontrer des Réunionnais durant les deux jours qui viennent et j'aurais des échanges", déclare Élisabeth Borne.

- Une Première ministre vient et le monde s'arrête -

Villes à l'arrêt, commerces fermés, rues quasi désertes... voilà la journée qu'ont vécu les Réunionnais qui n'étaient pas aux côtés de la Première ministre ce jeudi et des ministres qui l'accompagnent. Et pour cause, au vu du déploiement de forces de l'ordre dans l'île et aux règlementations, difficile de se déplacer.

Les Réunionnais qui sont (apparemment) au coeur de la visite de la Première ministre selon ses dires sur twitter. À la vue de ce déploiement de sécurité, de ces rues bouclées, de ces périmètres mis en place et des manifestants devant Gillot esquivés… la question se pose tout de même.

Autre point de crispation, cette fois-ci pour notre profession, la mise à l'écart de la presse locale du "pool presse".

Mais Madame Borne et ses quatre ministres ont encore deux jours pour s'entretenir avec la population Réunionnaise. Des ministres qui devront se confronter aux vraies problématiques de notre territoire pour faire en sorte que ce "déplacement ne serve pas à rien".

- Borne veut "répondre aux préoccupations quotidiennes" des Réunionnais -

Pour cette journée du vendredi 12 mai, c'est dans le sud qu'Élisabeth Borne se rendra. Séquence logement au programme, avec, en premier lieu, la visite d'une maison des projets à Saint-Pierre.

Le logement, grande difficulté dans notre île où près de quatre Réunionnais sur 10 sont impactés par la crise du logement.

Une difficulté de se loger qui se fait de plus en plus sentir dans notre île, alors que les prix de l'immobilier s'envolent. Avec l’augmentation des taux des crédits également, certains Réunionnais ont dû revoir leurs projets immobiliers à la baisse.

Dans l'après-midi, la Première ministre ira à Sainte-Rose pour la visite d'une exploitation agricole de vanille.

Un déjeuner avec les acteurs de la filière agricole est aussi au programme, suivi de la visite d'une exploitation de polyculture.

L'agriculture sera également un vaste sujet d'échanges. Le ministre pourrait d'ailleurs être sollicité sur la question de l'utilisation règlementée des herbicides. Une règlementation qui a provoqué la grogne des agriculteurs et notamment des planteurs. Autre sujet qui touche le secteur agricole, la hausse du coût du prix des intrants.

Des agriculteurs qui font face à une succession de difficultés ayant fragilisé leur trésorerie ces dernières années. Le manque de pluie, la sécheresse, l'arrivée de nouveaux ravageurs tels que les rats ou encore la présence du petit coléoptère des ruches.

Dans l'est toujours, c'est à Bras-Panon qu'Élisabeth Borne prendra la route pour visiter l'usine Royal Bourbon.

Une journée logement et agriculture, après un premier jour plus républicain.

- Zoom sur l'écologie et l'insertion pour le dernier jour -

Le lendemain, samedi 13 mai, dernier jour de visite au pas de course pour les élus. Une matinée qui débutera très tôt au Maïdo où elle ira visiter l'observatoire atmosphérique et échanger avec les agents de l'ONF sur les thèmes de la protection contre les incendies – qui on le sait – en novembre 2021, avaient ravagé plus de 200 hectares de végétation. Autre thématique, la lutte contre les espèces invasives.

Elle visitera ensuite l’agence Pôle Emploi de Saint-Leu - Trois Bassins, lieu de l’expérimentation France Travail à La Réunion

Retour sur Saint-Pierre dans le courant de la journée, pour la journée portes-ouvertes du RSMA de Saint-Pierre. Élisabeth Borne devrait déjeuner avec les jeunes engagés et aller à la rencontre des jeunes et leurs parents.

C'est alors là que sa visite se clôturera, sans séquence - pour le moment - prévue concernant la vie chère et à la réforme des retraites. Et ce, alors que ces deux points cristallisent la colère des Réunionnais.

Des Réunionnais qui, impactés par la vie chère, ont du mal à terminer les fins de mois. Des Réunionnais qui, pour 37% d'entre eux, vivent sous le seuil de pauvreté. Pour rappel, l'inflation a atteint 3,9% en un an et les produits alimentaires ont augmenté de 1,6%.

Si ces thématiques ne sont pas prévues dans le programme, Matignon l'assure, Élisabeth Borne ira à la rencontre des habitants, l'objet de la visite étant d'aller au plus près des Réunionnais et d'échanger avec eux.

