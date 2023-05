Elisabeth Borne à la rencontre des Réunionnais, mais pas n'importe lesquels

La Première ministre est arrivée pour la première fois à La Réunion ce jeudi 11 mai 2023. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'heure, ce voyage était loin d'être nécessaire. Car pour quelqu'un qui a indiqué être venu "à la rencontre des Réunionnais", Elisabeth Borne n'a pas rencontré grand monde, à part des élu.es et quelques habitants triés sur le volet. Aller à la rencontre des Réunionnais, pourquoi pas, mais seulement ceux qui sont d'accord avec elle – ou qui doivent prétendre l'être. (Photo Visite Isabelle Borne photo rb/www.imazpress.com)

Si cela n'a finalement rien de bien surprenant, on peut tout de même se poser la question de l'utilité de cette visite.

Nous savions d'ores et déjà qu'aucune grande annonce n'était prévue, bien que la cheffe du gouvernement a annoncé le financement de deux nouveaux lycées, du projet Meren et que l'aide fiscale pour la rénovation du parc social sera généralisée. Le but premier de ce séjour était de rencontrer la population locale, selon les services du ministère eux-mêmes.



Malheureusement pour la Première ministre, les habitants sont loin d'être majoritairement favorables au gouvernement – il n'y a qu'à jeter un œil sur les résultats des dernières élections présidentielles ou même législatives.



Une réalité que Matignon devait avoir en tête au moment de préparer ce séjour ministériel, qui, de mémoire, est encore plus excessif que ce qui avait été réalisé lors du séjour d'Emmanuel Macron en 2019.

Pas moins de 400 policiers, et un nombre indéterminé de gendarmes ont été mobilisés pour s'assurer que rien ne viendrait entraver la tranquillité de la Première ministre. Le mot d'ordre, selon nos informations, était de faire en sorte qu'aucun son de casserole ne vienne déranger les membres du gouvernement.



Si l'on sait bien que ce son n'est pas particulièrement agréable, il fait tout de même part intégrante du dialogue avec la population. Une population qui est en colère, et non sans raison.

La réforme des retraites ne passe toujours pas, tout particulièrement dans un territoire où l'âge de départ est déjà de 64 ans en moyenne. Tout particulièrement dans le territoire français où les pensions sont les plus faibles. Et cette réforme, évidemment, ne prend absolument pas en compte les spécificités de La Réunion – et des Outre-mer tout court.



- Ministres planqués et presse locale reléguée au fond -



Le gouvernement souhaite tellement dialoguer qu'à la sortie de l'avion, le cortège ministériel a effectué un large détour pour ne pas croiser les manifestants présents à l'aéroport, et ce uniquement dans le but d'éviter le bruit des casseroles.



Le gouvernement a tellement à cœur la population qu'il n'a pas hésité à exiger la mise sous cloche de Saint-Denis pour ne pas déranger madame et messieurs les ministres.

Peu importe si l'on créé des kilomètres d'embouteillage, peu importe si certains ont dû sacrifier une journée de travail pour permettre au gouvernement de flâner dans les rues – loin de tout habitant.



Le vice a été poussé à tel point que même des collégiens ont été empêchés d'emprunter certaines rues où les membres du gouvernement devaient passer en coup de vent. Mais le plus important est bien évidemment de protéger les oreilles – et l'égo – de nos dirigeants.



Si Mme Borne et ses ministres ne voulaient pas entendre la colère des Réunionnais.es, ces derniers auraient tout aussi bien pu rester chez eux. Car pour l'heure, aucun réel dialogue n'a été entamé.



Ne parlons pas non plus du traitement réservé à la presse locale, largement écartée de cette première journée. Les journalistes locaux ont en effet été écarté de ce qu'on appelle les "pool presse" (à savoir les journalistes triés sur le volet qui ont le droit d'assister de près). La raison officielle : il y a trop de journalistes sur place.



Une jolie façon de dire que l'on se fiche totalement de ce que pourrait bien avoir à dire ou écrire la presse locale, pourtant la mieux renseignée sur les problématiques abordées au cours de ce séjour.

C'est elle aussi qui a probablement en tête les questions qui fâchent. Mieux vaut alors la tenir à l'écart, il ne faudrait surtout pas froisser madame et messieurs les ministres.



Nous ne nous attendions évidemment pas à grand-chose, mais tout de même, cette visite dépasse pour l'heure toutes nos non-attentes. Rien de bien étonnant, finalement.



