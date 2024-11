"Stop moustiques" : La Réunion agit contre la dengue et le chikungunya

À La Réunion, quatre nouveaux cas de chikungunya ont été signalés, dont deux cas isolés dans l’ouest et dans le sud. Avec le retour de l’été austral et des conditions favorables à la prolifération des moustiques (chaleur et pluies), l’Agence régionale de santé de La Réunion lance une nouvelle campagne de communication : «"Stop moustiques". Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS (Photo : www.imazpress.com)

Se protéger avec du répulsif et une moustiquaire, éliminer les nids à moustiques et consulter son médecin en cas de symptômes sont les messages clés de cette campagne.

Depuis le début de l’année, la dengue circule à bas bruit sur l’île, et après plus de 15 ans d’absence, le chikungunya a fait son retour à La Réunion, avec 2 regroupements de cas (foyers) actifs et une progression de la dispersion des cas. Face à ces menaces, chacun de nous a un rôle à jouer pour protéger sa santé et celle de ses proches.

- Des gestes simples, une efficacité collective contre la dengue et le chikungunya -

Pour lutter contre les moustiques, l’ARS rappelle les bons gestes simples mais essentiels :

• Éliminer l’eau stagnante (nids à moustiques) chaque semaine : vider les coupelles, pots de fleurs, plantes qui retiennent l’eau... ; vérifier les gouttières ; ranger les pneus et tout objet pouvant accumuler de l’eau ; couvrir les réservoirs d’eau avec des moustiquaires ou tissus.

• Se protéger des piqûres de moustiques avec des répulsifs et des moustiquaires, en particulier pour les enfants, les personnes alitées et les personnes malades de la dengue ou du chikungunya.

• Consulter son médecin dès les premiers symptômes (fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées...). Une analyse en laboratoire prescrite par le médecin confirmera le diagnostic.

Certaines formes de la dengue ou du chikungunya peuvent être très graves, amenant à des hospitalisations voire des décès. Pour les personnes qui ont contracté la dengue ou le chikungunya, il est essentiel de continuer à :

• se protéger pour éviter de contaminer son entourage ;

• surveiller son état de santé et consulter son médecin en cas de dégradation.

- Une campagne de communication engageante contre les moustiques -

Diffusée depuis le 20 novembre, la campagne s’adresse à tous les réunionnais, à travers :

• un spot TV avec Mamie Georgette, qui découvre comment lutter efficacement contre les moustiques ;

• un spot radio ;

• une campagne digitale renforcée ;

• une affiche ;

• des publications sur les réseaux sociaux de l’ARS.

Découvrez tous les outils et conseils pratiques sur le site de l’ARS La Réunion.

- Dengue et chikungunya - quelle situation à La Réunion ? -

Dengue

Depuis fin août 2024, 22 cas ont été signalés dans plusieurs communes. Le virus circule principalement dans le sud à Saint-Joseph, Saint-Louis et Saint-Pierre, et dans l’ouest à Saint-Paul.

Chikungunya

Depuis le 23 août 2024, 20 cas ont été confirmés :

- 3 foyers (regroupements de cas) : 2 dans la commune de Saint-Paul à Saint-Gilles (Les Aigrettes et Hermitage) et 1 à L’Étang-Salé les hauts ;

- 2 cas isolés à la Ravine des Cabris et à Saint-Gilles-les-Bains.

Les 4 derniers cas identifiés dans la semaine du 12 novembre étaient localisés à L’Ermitage, à L’Étang- Salé et à la Ravine des Cabris. La situation actuelle témoigne d’une poursuite de la circulation du virus dans les foyers et de la dispersion géographique, et invite à la plus grande vigilance.

Avec l’arrivée de l’été, les conditions climatiques sont favorables au développement des moustiques et laissent craindre une recrudescence des maladies vectorielles dans le contexte où deux arboviroses circulent sur le territoire.

Face à cette situation, près de 100 agents de Lutte Anti-Vectorielle de l’ARS sont mobilisés au quotidien, auprès de la population en lien avec les acteurs communaux et associatifs, pour :

• éliminer les nids à moustiques (gîtes larvaires) autour des habitations des malades ;

• réaliser des traitements insecticides et/ou larvicides ;

• sensibiliser les habitants ;

• distribuer des répulsifs aux personnes prioritaires ;

• rechercher d’autres malades autour d’un cas et encourager à consulter un médecin dès les premiers symptômes.

Pour toute question sur les moustiques et les maladies qu’ils transmettent, conseils ou signalement, un numéro vert gratuit est à votre disposition : 0800 110 000.