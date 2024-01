"Tenue unique" ou presque… l'uniformisation ce n'est pas pour tout de suite

Depuis ce mardi 23 janvier 2024, les 480 élèves du collège Amiral Bouvet à Saint-Benoît expérimentent la "tenue unique", du moins en partie. Si le kit distribué par le rectorat et le Département est bien composé de quatre t-shirts, un polo et un sweat, aucune trace d'un éventuel pantalon couleur anthracite comme indiqué par le gouvernement. La Réunion – du moins ce collège aurait-il eu droit à une exception ? Qu'on se rassure, non. Le pantalon anthracite viendra mais pas tout de suite. "On a laissé une marge d'autonomie aux élèves pour ne pas être trop strict au départ", explique la principale, Nadine Minatchy-Natier (Photo www.imazpress.com)

Cela veut-il que les élèves pourront porter en bas ce qu'ils souhaitent ? Jeans troués, short, pantalons avec marques ? Non plus.

"Pour le bas il y a un code couleur a respecter, qu'il soit foncé, noir, bleu marine ou encore gris", précise la principale du collège, Nadine Minatchy-Natier.

Le bas ne sera pas non plus exclusivement un pantalon. "Cela peut être un pantalon, un jean, un bermuda ou une jupe, tant que cela respecte le règlement (à savoir que la jupe ne doit pas être trop au-dessus du genou)."

Le pantalon ne devant pas laisser de marque apparente non plus. Terminé les bas avec de grandes marques de vêtements.

À savoir que "ces jeans seront à la charge des parents. Toutefois, s'ils sont en difficulté, l'établissement peut faire appel au fonds social".

Pour le sport également, point de jogging ultra marqué à la marque à la virgule ou au crocodile. "Les élèves devront porter en haut le t-shirt bleu du kit et un bas de jogging ou un short neutre, voire noire", souligne Nadine Minatchy-Natier.

À l'avenir, dans leur kit, les élèves trouveront un t-shirt spécialisé dans le sport.

- Un kit complet pour la rentrée d'août 2024 -

La principale du collège, comme le rectorat, le rappelle, "on est dans une expérimentation. On ne voulait pas quelque chose de trop sévère, trop restrictif. On voulait laisser la marge de manœuvre à l'élève et à ses parents".

Une expérimentation qui durera un temps, puisqu'à la rentrée d'août 2024 ", le kit sera complet, avec le haut mais aussi le bas", ajoute la principale.

À noter toutefois, que si le kit complet dévoilé par le gouvernement comporte un pull, un pantalon et des t-shirts, "pour des raisons de climat et de température, les académies ultramarins n'auront pas la même tenue que des élèves de l'Hexagone", renchérit le rectorat.

- La "tenue unique", un "écran de fumée" pour les syndicats -

Si le kit presque complet sera mis en place dans les établissements volontaires de La Réunion, à la rentrée d'août 2024, reste encore quelques détails qui fausseraient ces égalités qui se veulent apparentes.

Les chaussures et les sacs notamment. Si la question du port de l'uniforme scolaire ou "tenue unique" a pour objectif de lutte contre les inégalités et améliorer le climat scolaire, reste que ces différences ne pourront jamais être totalement gommées.

"Est-ce qu'on peut vraiment parler de tenue unique juste avec haut. On parle plus de dress code", lance Éric Dijoux de l'Unsa.

Selon lui, "ce n'est pas en mettant le même t-shirt que les élèves deviendront les mêmes car ils ont tous des personnalités différentes". Pour moi, "on est dans une espèce d'opération de communication".

"Si on est soucieux de l'égalité vestimentaire, il faut habiller des pieds à la tête", clame Marie-Hélène Dor de la FSU.

"Pour moi, il faut plus intégrer la vraie vie à l'école et pas faire semblant pendant quelques heures", ajoute Éric Dijoux.

"C'est une expérimentation de deux ans. Est-ce que le climat va s'améliorer on verra bien", se demande le syndicaliste.

"Est-ce que la tenue unique va changer la face du monde ? Aux États-Unis, il a été montré que l'uniforme n'a aucun impact sur la réussite scolaire", souligne Marie-Hélène Dor.

Pour les syndicats, "cette opération va plus occulter les autres annonces", lance Éric Dijoux de l'Unsa.

"Pour améliorer le climat scolaire et combattre les inégalités, l'école a avant tout besoins de moyens. Les suppressions de postes continuent, les classes restent plus chargées et on essaie d'occuper le terrain avec des préoccupations d'un autre temps", souligne Éric Annonier de Sud'Éducation.

"Franchement on a d'autres chats à fouetter alors que l'Éducation est en état de décomposition", argue Marie-Hélène Dor de la FSU. "La tenue des élèves c'est un écran de fumée que vient agiter le gouvernement pour ne pas s'attaquer aux problèmes sérieux en donnant les moyens à l'éducation nationale."

"Les problèmes de fond auxquels nous sommes confrontés ne sont pas traités." "On est sur la marge des choses avec les vêtements, les groupes, le SNU… mais à quand les moyens pour réussir", poursuit-elle.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com