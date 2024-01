Saint-Benoît : polo et tee shirt bleus, pantalon au choix... "tenue" obligatoire au collège Amiral Bouvet

Qui dit rentrée des classes dit nouveautés en ce mois de janvier 2024. Et de nouveauté, il y en a une qui ne va pas passer inaperçue, celle de la tenue "unique". À La Réunion, si trois collèges se sont portés volontaires pour expérimenter l'uniforme, un seul va l'imposer dès ce mardi 23 janvier 2024 : le collège Amiral Bouvet à Saint-Benoît. Les tenues ont été remises aux élèves ce lundi. Les vêtements ne coûteront rien aux parents et seront financés par l'Etat et le conseil départemental à hauteur de 16.000 euros chacun (Photo cn/www.imazpress.com)

Le pack "tenue unique" est composé d'une veste bleue mairne, d'un polo et de quatre tee shirts bleu. Les élèves ont l'obligation de porter un pantalon de leur choix noir, gris ou bleu. Ils pourront pratiquer le sport avec leur tenue habituelle.

"L'idée était à l’étude depuis 2019 mais la crise sanitaire a empêché sa mise en place" note, lors de la remise de la tenue, Nadine Minatchy-Natier, principale du collège Amiral Bouvet.

"Nous sommes sur un territoire fragile avec un taux de pauvreté qui frôle les 47%" détaille la principale. "Très régulièrement des mamans de sixième m’interpellent, elles se plaignent d'avoir à acheter des vêtements de marque à leurs enfants pour éviter les moqueries des autres élèves" relate-t-elle.

Un problème qui sera résolu par l'adoption de la tenue unique qui "ne coûtera rien aux familles et sera prise en charge par l'État et la collectivité locale responsable (en l'occurrence le conseil départemental - ndlr)" souligne le recteur, Pierre-François Mourier.

"L’adoption d’une tenue vestimentaire commune vise à renforcer la cohésion entre élèves et à améliorer le climat scolaire. Elle est ainsi susceptible de créer une atmosphère de travail et d’égalité au sein de l’établissement et de favoriser un sentiment d’appartenance" ajoute-t-il.

Nadine Minatchy-Natier renchérit : "au collège nous sommes convaincue que la tenue renforcera la cohésion et évitera le harcèlement, elle améliorera le climat scolaire, elle permettra aussi aux familles de faire des économies sur un territoire défavorisé".

Semblant répondre par avance aux critiques, Pierre-François Mourier remarque: "la tenue, ce n’est pas un uniforme nous ne sommes pas à l’armée". Il poursuit : "c’est au cœur du projet de l’école laïque que de gommer les différences et donner les mêmes chances à tous les élèves".

Cyrille Mechior, président du conseil départemtal, déclare :"le collège Amiral Bouvet est particulièrement scruté". La mise en place du port de la tenue "vise à mieux lutter contre les inégalités mais aussi à créer un sentiment de partage et d’égalité, nous accompagnons les parents en situation de précarité"

Pour rappel, le collège Leconte de Lille à Saint Louis et le collège la Chatoire au Tampon lanceront l'expérimentation du port de la tenue à la rentrée 2024 - 2025

cn/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com