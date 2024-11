Un haka au parlement, un dinosaure à 6 millions et une banane à prix d'or

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 18 novembre au vendredi 22 novembre 2024, le voici. Les députés du parti Maori de Nouvelle-Zélande ont interrompu une session parlementaire jeudi avec une danse haka, dans le but de s'opposer à un projet de loi. Le squelette de dinosaure le plus grand jamais mis aux enchères a été adjugé pour plus de six millions d'euros. Ce n'est qu'une banane scotchée à un mur, mais l'oeuvre de l'artiste conceptuel italien Maurizio Cattelan a de nouveau fait sensation sur le marché de l'art.

- Nouvelle-Zélande : une députée interrompt une séance parlementaire avec un haka

La loi, censée être débattue ce jour là, vise à réinterpréter le traité de Waitangi, signé il y a presque 200 ans entre les Maoris de Nouvelle-Zélande et les colons européens, et considéré comme le traité fondateur du pays.

Mais les débats ont été interrompus lorsque Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, une députée du parti maori âgée de 22 ans, s'est levée, a déchiré le projet de loi en deux et a commencé un Ka Mate haka, une danse chantée traditionnelle pratiquée par les Maoris lors de conflits pour impressionner leurs adversaires.

D'autres membres de son parti se sont immédiatement joints à elle dans cette danse popularisée mondialement par les All Blacks, l'équipe de rugby néo-zélandaise.

The New Zealand government is pulling back on protecting Māori rights, sparking protests from indigenous lawmakers who oppose the decision with their traditional “haka” chant.



This is powerful. pic.twitter.com/ed5OKaDRB1 — Suppressed News. (@SuppressedNws) November 14, 2024

Le président du Parlement, Gerry Brownlee, a fait évacuer les spectateurs de la tribune publique et a brièvement interrompu les débats, condamnant l'interruption qu'il a estimé "grossièrement désordonnée".

La tension a commencé à monter en Nouvelle-Zélande après qu'un parti minoritaire appartenant à la coalition gouvernementale a proposé une loi pour redéfinir le traité de Waitangi.

- Un squelette géant de dinosaure vendu 6 millions d'euros dans les Yvelines

Le squelette de dinosaure le plus grand jamais mis aux enchères, mesurant 22 mètres de long, a été adjugé samedi à Dampierre-en-Yvelines pour plus de six millions d'euros, a appris l'AFP auprès des maisons de vente.

L'acheteur anonyme est un collectionneur qui a assuré souhaiter confier le squelette d'apatosaure, un herbivore géant, à un musée, indiquent les maisons Collin du Bocage et Barbarossa.

"Cette enchère est l'une des plus élevées réalisées pour un squelette de dinosaure en France", s'est félicité Olivier Collin du Bocage.

Composé de 75 à 80% des os d'origine, l'imposant spécimen est le plus grand dinosaure jamais mis aux enchères.

Le squelette du géant herbivore, qui pesait une vingtaine de tonnes de son vivant et a vraisemblablement atteint l'âge de 45 ans, a passé l'été dans l'orangerie du château de Dampierre-en-Yvelines, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, là où séjournèrent les rois Louis XIII, Louis XIV et Louis XV.

Les restes de cet apatosaure, surnommé Vulcain, ont été découverts en 2018 dans le Wyoming, aux Etats-Unis, où la loi permet à des particuliers d'acquérir des concessions dans l'espoir d'y excaver des os préhistoriques.

Les fouilles ont eu lieu entre 2019 et 2021 et ont été financées par un investisseur français. Le fossile, qui comprend 300 os, a ensuite été expédié vers l'Hexagone pour y être traité.

Ce travail de restauration a été réalisé pendant deux ans par l'entreprise Paleomoove Laboratory dans son atelier du Luberon, dans le Sud-Est.

Le contrat de vente prévoit que le futur propriétaire s'engage à laisser aux paléontologues un accès au dinosaure pour l'étudier.

- Une banane proclamée oeuvre d'art vendue 6,2 millions de dollars à New York

Dans la salle des ventes de la société Sotheby’s, sept acquéreurs ou leurs représentants se sont disputé l’acquisition de l’œuvre "Comedian", une banane accrochée à un mur à l’aide d’un morceau de gros scotch argenté.

Pendant plusieurs minutes, le prix a grimpé, passant de 800’000 dollars à 5,2 millions, soit 6,2 millions (près de 5,5 millions de francs) avec les frais, au moment où a résonné le son du coup de marteau.

Peu après, Justin Sun, fondateur de la plateforme de cryptomonnaies Tron, a revendiqué en être l’acheteur dans un communiqué de Sotheby’s.

"Ce n’est pas juste de l’art. Cela représente un phénomène culturel qui crée des ponts entre les mondes de l’art, les mèmes et la communauté des cryptomonnaies", a assuré l’entrepreneur originaire de Xining, en Chine. Il a promis de "manger la banane pour en faire une expérience artistique unique et honorer sa place à la fois dans l’histoire de l’art et de la culture populaire".

Trentenaire, Justin Sun s’était déjà distingué en acquérant en 2021 une sculpture d’Alberto Giacometti, "Le Nez", pour 78,4 millions de dollars.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com