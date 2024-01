Violences, Gaza, Japon, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 2 janvier 2024 : - En 2023, les violences faites aux femmes étaient toujours trop élevées - La bande de Gaza sous les bombardements au premier jour de l'année - Série de puissants séismes au Japon, suivis d'un tsunami - La gendarmerie et la police ont retiré 24 permis et constaté 260 infractions - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie, encore de la pluie

En 2023, les violences faites aux femmes étaient toujours trop élevées

Grande cause de deux quinquennats, les violences faites aux femmes n'ont toujours pas reculé en 2023. Au total, sur l'année, ce sont 134 femmes qui ont été tuées par leur (ex)conjoint, soit seulement 13 de moins que l'an dernier, selon les chiffres du collectif Nous Toutes. Un viol se produit toujours toutes les sept minutes en moyenne dans le pays. La Réunion, si elle a reculé de la troisième à la quatrième place en termes de département le plus violent à l'égard des femmes, a toujours un long chemin à parcourir. Et pendant ce temps, nous avons un président qui chante les louanges d'un homme accusé de viols, agressions sexuelles et qui sexualise des enfants.

La bande de Gaza sous les bombardements au premier jour de l'année

La bande de Gaza a commencé l'année sous les bombardements, l'armée israélienne ayant affirmé que la guerre contre le Hamas palestinien se poursuivrait "tout au long" de 2024.

Série de puissants séismes au Japon, suivis d'un tsunami

De puissants séismes ont frappé lundi le centre du Japon, causant d'importants dommages et entraînant un tsunami de plus d'un mètre de haut par endroits, tandis que la population des zones concernées avait été priée d'évacuer vers des hauteurs. A moins six personnes ont été tuées

La gendarmerie et la police ont retiré 24 permis et constaté 260 infractions

Pour le week-end du 29 décembre 2023 au 1er janvier 2024, 260 infractions ont été constatées par les effectifs de la gendarmerie et de la police. 43 conduites en état d'ébriété et 5 sous stupéfiants ont été relevées. 24 permis ont été retirés.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie, encore de la pluie

Le temps maussade est encore de la partie en ce début d'année. Matante Rosina sortira avec son parapluie dès le petit matin. Un temps humide est attendu sur la majeure partie de l'île avec des averses fréquentes. Le gris sera présent tout au long de la journée avec peut être moins de précipitations dans le sud au cours de l'après-midi