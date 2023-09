A table, trail, Libye, François Morel et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 14 septembre 2023 : - Pour bien (donner à) manger, les cantines de La Réunion misent sur la qualité et les produits locaux - Le Trail Urbain de l’Écocité s'élance pour la première fois dans l'ouest - Inondations en Libye: plus de 3.800 morts, paysage apocalyptique - François Morel redonne vie à Raymond Devos - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps pour toute l'île

Pour bien (donner à) manger, les cantines de La Réunion misent sur la qualité et les produits locaux

A La Réunion de nombreux marmailles mangent à la cantine tous les midis. Entrée, plat, dessert… ce temps de repas est très important pour les petits comme les plus grands. Autant pour permettre à l'enfant de se remplir le ventre – de façon équilibré – que de l’aider dans sa croissance. Mais pour cela, les menus doivent être élaborés avec une attention toute particulière. C’est pourquoi, à La Réunion, la majorité des cantines misent sur des produits frais et locaux. Bon appétit

Le Trail Urbain de l’Écocité s'élance pour la première fois dans l'ouest

La première édition du trail urbain de l'Écocité se tiendra ce samedi 16 septembre 2023 sur le territoire de l'ouest. L'évènement veut mettre à l'honneur la préservation de l’environnement, l’expérimentation et l’innovation face au changement climatique. Trois parcours entre La Possession, Le Port et Saint-Paul seront proposés aux participants. Départs prévus à partir de 16h.

Inondations en Libye: plus de 3.800 morts, paysage apocalyptique

Des quartiers entiers submergés par l'eau et la boue, des glissements de terrain, d'énormes destructions. La ville côtière libyenne de Derna offre mercredi un paysage apocalyptique après des inondations dévastatrices qui ont fait plus de 3.800 morts et des milliers de disparus.

François Morel redonne vie à Raymond Devos

L’esprit de Raymond Devos va planer sur le théâtre du Grand Marché durant trois représentations - qui affichent d’ores et déjà complet - de « J’ai des doutes ». Spectacle dans lequel François Morel ressuscite avec maestria les textes de l’humoriste franco-belge disparu en 2006 (photos V.W.).

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps pour toute l'île

Le soleil sera présent sur l'ensemble de notre île ce jeudi matin, avant l'arrivée de nuages dans les hauteurs du nord et de l'ouest. Quelques averses pourraient s'inviter au niveau de la route du littoral en fin de journée. La journée sera chaude sur tout le littoral.