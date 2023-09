Shana, éducation, musique, livres et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 29 septembre 2023 : - Shana : le deuxième mineur mis en examen pour assassinat - Éducation : Attal annonce une "prime exceptionnelle" pour 730.000 agents - Musique Madiakanou présente son projet "N’yabou" - Saint-Paul : le Salon du livre des mondes créoles revient pour une nouvelle édition - La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie, soleil puis encore pluie

Shana : le deuxième mineur mis en examen pour assassinat

Après une semaine d'hospitalisation, le deuxième mineur suspecté d'être impliqué dans l'assassinat de Shana a été présenté au juge ce jeudi 28 septembre 2023. Il a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire à Domenjod, comme requis par le parquet. Hospitalisé depuis jeudi dernier, il n'avait pas pu être présenté au juge jusqu'ici. Sa complice, une mineure de 14 ans, a de son côté déjà écrouée à Domenjod et est mise en examen pour assassinat

Éducation : Attal annonce une "prime exceptionnelle" pour 730.000 agents

Quelque 730.000 agents de l’Éducation nationale toucheront en même temps que leur salaire d'octobre une "prime exceptionnelle de pouvoir d'achat", de 380 euros pour les enseignants et 500 euros pour d'autres agents, a annoncé jeudi le ministre Gabriel Attal.

Musique Madiakanou présente son projet "N’yabou"

Ils étaient récemment sur scène à la Cité des arts à l’occasion de la nuit du maloya pour présenter "N’yabou", leur nouveau projet solo. Les membres du groupe Madiakanou, porté par Jean Frédéric Madia, nous offrent une expérience musicale unique et envoûtante à travers une fusion habile et singulière des rythmiques de l’océan Indien et des racines ancestrales africaines (photo DR).

Saint-Paul : le Salon du livre des mondes créoles revient pour une nouvelle édition

Le Centre des Arts et de la Culture Cimendef accueille cette année pour la cinquième édition de "Kabar Lire", le Salon du livre des mondes créoles. Cette année, le salon mettra à l’honneur la thématique de la Kréolité. L’événement se déroulera les vendredi 3 et samedi 4 novembre 2023 à Cimendef à Saint-Paul

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie, soleil puis encore pluie

Pour ce vendredi 29 septembre 2023, Matante Rosina se rend compte que la pluie de la nuit dernière a du mal à partir du côté du sud-est. Au fil des heures, le soleil prédomine progressivement suivi du développement de nuages à l'intérieur de l'île. Cela entraîne des averses principalement dans les régions ouest et sud-ouest avec une intensité plus marquée du côté du Tampon. Dans la soirée, le ciel retrouve ses étoiles.