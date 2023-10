Logements, Palestine, football, Borne et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 9 octobre 2023 : - Les logements vacants et résidences secondaires (largement) plus taxés en 2024 - Plus de 1.100 morts dans la guerre entre Israël et le Hamas - Football : la Saint-Pierroise victorieuse, remporte sa 13ème coupe de la Réunion - Pouvoir d'achat : Borne ne ferme pas la porte à des "aides ciblées" pour les Français - La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours du beau temps ce lundi

Les logements vacants et résidences secondaires (largement) plus taxés en 2024

Augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, c’est la réponse apportée par certaines communes de La Réunion face à l’envolée des prix du logement et au déséquilibre entre les logements de vacances et ceux "à l'année". Une réponse rendue possible par un décret autorisant plus de 2.200 communes à surtaxer les résidences secondaires construites dans leur municipalité. Ces localités sont celles qui connaissent un "déséquilibre marqué" entre l'offre et la demande de logements sur leur territoire. Elles pourront aussi taxer les logements vacants sur cette zone, à hauteur de 17% pour la première année de vacance, et à 34% à partir de la seconde année. Dans notre département, si certaines communes ont décidé d'appliquer une majoration maximale, d'autres n'ont décidé rien changé.

Plus de 1.100 morts dans la guerre entre Israël et le Hamas

Bouleversé par l'attaque la plus meurtrière sur son territoire depuis sa création, Israël a officiellement déclaré la guerre dimanche au Hamas après l'offensive inédite lancée la veille par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza, dont le bilan s'élève à plus de 1.100 morts au total.

Football : la Saint-Pierroise victorieuse, remporte sa 13ème coupe de la Réunion

Ce dimanche 8 octobre 2023, les supporters de football s'étaient donnés rendez-vous au stade Michel Volnay de Saint-Pierre. Saint-Pierroise ou Saint-Pauloise… les deux équipes ne voulaient qu'une seule chose : la coupe. Mais au bout de plus de 90 minutes de jeu, ce sont les Cigognes de Saint-Pierre qui ont remporté le match 2 buts à 1, ouvrant le score dès la 3ème minute de jeu. Pour une année encore, les Saint-Pierrois emmenés par Yann Bechen leur entraîneur, conservent leur titre de champions de La Réunion. Elle décroche ainsi une treizième victoire en coupe de la Réunion.

Pouvoir d'achat : Borne ne ferme pas la porte à des "aides ciblées" pour les Français

La Première ministre Élisabeth Borne était l'invitée de "BFM Politique" ce dimanche 8 octobre, en direct depuis Bordeaux où se tient le campus de Renaissance. Pouvoir d'achat, Israël, immigration, 49-3... Elle s'est exprimée sur les sujets de l'actualité.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours du beau temps ce lundi

Matante Rosina est fatiguée de son week-end. Elle n'a pas la force de faire ses prévisions météo. Alors, elle se fie à son intuition. Elle pense que cette journée du 9 octobre 2023 sera placée sous le signe du soleil. Elle imagine un beau ciel bleu couvrant l'ensemble de notre belle île. N'hésitez pas à nous donner le temps du côté de chez vous dans les commentaires et aussi de venir nous rejoindre sur notre groupe météo sur Facebook.