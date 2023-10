Grand Raid, infiltrés, Attal, entreprenariat et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 20 octobre 2023 : - Grand Raid : alors que les "fous" sont lancés, les traileurs de Bourbon sont dans les starting-block - Grand Raid : sur les traces de nos infiltré(e)s - Attal veut des mesures pour "sortir" des écoles les élèves radicalisés - La journée de l'innovation entrepreneuriale reprend ses quartiers à Saint-Pierre - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la chaleur et des nuages

Grand Raid : alors que les "fous" sont lancés, les traileurs de Bourbon sont dans les starting-block

Ils ont déjà avalé des dizaines et des dizaines de kilomètres, en montée, en descente… et pourtant l'arrivée est encore bien loin pour les coureurs du Grand Raid. "Folles et fous" sont partis de Saint-Pierre, les relayeurs et les coureurs de la Mascareignes poursuivant leur course… Aurélien Dunand-Pallaz a dominé toute la première partie de la nuit, arrivant en tête sur toutes les étapes. Aurélien Dunand-Pallaz en tête aux Coteaux Kerveguen, suivi par Alexis Sevennec et Germain Grangier. Le Réunionnais Judicaël Sautron s'est frayé son chemin jusqu'à la deuxième place à Mare à Boue, avant d'être rattrapé et arrivé 7ème aux Coteaux Kerveguen. C'est au tour des traileurs du Trail de Bourbon de s'élancer sur le terrain. Une fois de plus, Imaz Press vous propose de suivre en direct ces jours sportivement intenses (Photos : rb et sly/www.imazpress.com)

Grand Raid : sur les traces de nos infiltré(e)s

Depuis ce jeudi 19 octobre 2023, "folles" et "fous" se sont élancés à l'assaut des sentiers de La Réunion pour le Grand Raid. Quatre cours au programme dont deux ont déjà commencé. Si les têtes d'affiche attirent souvent toute l'attention, dans les chemins étroits et parfois boueux de notre île il y a aussi monsieur et madame tout le monde, courant à la sueur de leurs fronts et avec une volonté remarquable. Parmi ces coureurs, ceux que nous avons décidé de mettre en lumière car eux aussi y ont le droit… nos infiltrés. Ils avancent chacun à leur rythme sur la Diagonale des Fous et sur la Mascareignes, tandis que certains attendent toujours le départ du Trail de Bourbon

Attal veut des mesures pour "sortir" des écoles les élèves radicalisés

Le ministre de l'Education Gabriel Attal a annoncé jeudi "travailler à des mesures" qui permettent de "sortir" les élèves radicalisés des établissements scolaires, avec ses collègues de la Justice et de l'Intérieur, une semaine après l'attentat qui a coûté la vie à un enseignant à Arras.

La journée de l'innovation entrepreneuriale reprend ses quartiers à Saint-Pierre

La CCI de La Réunion organise la deuxième édition de la journée de l'innovation entrepreneuriale le samedi 4 novembre 2023 à Saint-Pierre. Au programme : conférences et ateliers sur l’intelligence artificielle, l’aéronautique ou encore la cybersécurité.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la chaleur et des nuages

Pour ce vendredi 20 octobre 2023, Matante Rosina annonce de la chaleur et des nuages. Elle pense que le temps va ressembler à celui d'hier. Elle se demande même s'il ne va pas y avoir un peu de pluie du côté du littoral sud en fin de journée. Elle pense très fort aux fous et folles qui sont sur les sentiers de notre île et se dit que ça doit être très dur !