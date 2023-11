Fausses alertes, Flag, Gaza, artisanat et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 3 novembre 2023 : - Fausses alertes à la bombe : auteurs, "petits guignols"... les forces de l'ordre sont à leurs trousses - Vanessa Ricoul, présidente de Flag!, en visite à La Réunion pour inaugurer le dispositif "En lieu sûr" - Israël annonce avoir encerclé la ville de Gaza - Expos, peintures, sculptures... un marché des artistes indépendants à l'Éperon - La pa Météo France i di, sé zot i di - Matante Rosina chante sous la pluie

Fausses alertes à la bombe : auteurs, "petits guignols"... les forces de l'ordre sont à leurs trousses

Lundi, mardi, jeudi… depuis la rentrée scolaire, les alertes à la bombe s'accumulent. De nombreux établissements scolaires sont visés et donc évacués. Derrière ces alertes, des mails de menace d'attentat à la bombe. Qualifiés de "petits guignols" par le ministre de la justice Éric Dupond-Moretti, les auteurs de ces courriels sont traqués par les forces de l'ordre. Pour retrouver ces individus – auteurs de ces fausses alertes - la police dispose de divers moyens techniques

Vanessa Ricoul, présidente de Flag!, en visite à La Réunion pour inaugurer le dispositif "En lieu sûr"

Vanessa Ricoul, présidente de Flag!, l'association LGBTQIA+ des agents des ministères de l'Intérieur et de la Justice, est en visite à La Réunion. L’occasion de lancer le dispositif "En lieu sûr" dans les médiathèques du Tampon, mais aussi d'aborder les difficultés rencontrées par les personnes LGBTQIA+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et asexuelles) de l'île lors du Comité opérationnel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT organisé ce vendredi 3 novembre 2023

Israël annonce avoir encerclé la ville de Gaza

Israël a annoncé jeudi avoir encerclé la ville de Gaza après une semaine de combats au sol contre le Hamas et des frappes meurtrières sur le territoire palestinien, où quatre écoles de l'ONU abritant des déplacés ont été touchées.

Expos, peintures, sculptures... un marché des artistes indépendants à l'Éperon

L’union des artistes de la Réunion (UDAR) organise son sixième marché des artistes indépendants les 18 et 19 novembre 2023 de 9h à 18h au village artisanal de l’Éperon à Saint-Paul. Pour renouer avec les traditions des marchés de l’Art organisés par l’UDAR lors de sa création, l’association organise depuis 2017 un nouveau Marché de l’Art annuel. Ce rendez-vous des artistes avec le public est devenu incontournable. L’entrée est libre et gratuite.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Matante Rosina chante sous la pluie

Le temps reste humide ce vendredi 3 novembre 2023. Matante Rosina observe les nuages qui se développent rapidement et pour elle, ils vont apporter des averses assez fréquentes dans l'après-midi, et c'est une bonne nouvelle pour notre île. Pour le vent, il va bien ventiler les plages et les hauteurs de Sainte-Rose.