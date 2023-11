Le temps reste humide ce vendredi 3 novembre 2023. Matante Rosina observe les nuages qui se développent rapidement et pour elle, ils vont apporter des averses assez fréquentes dans l'après-midi, et c'est une bonne nouvelle pour notre île. Pour le vent, il va bien ventiler les plages et les hauteurs de Sainte-Rose. (photo rb/www.imazpress.com)