Mauvais élèves, Younous Omarjee, plein emploi, philo et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 15 novembre 2023 : - Niveau scolaire en 4ème : La Réunion parmi les mauvais élèves en français et en math - Younous Omarjee, député européen : "les gens doivent se soigner contre le racisme et la xénophobie" - "Plein emploi": adoption finale du projet de loi et de sa réforme décriée du RSA - "Etre et ne pas être - Introduction à la philosophie réunionnaise", un ouvrage de José Macarty et Paul Mazaka - La pa Météo France i di, sé zot i di - De l'humidité dans l'air

Niveau scolaire en 4ème : La Réunion parmi les mauvais élèves en français et en math

Dans un entretien accordé au "Parisien", le ministre de l'Education Gabriel Attal s'est alarmé lundi des résultats "inquiétants" en français et en mathématiques des évaluations nationales passées en septembre par les classes de 4ème . Une situation qui n'épargne pas La Réunion - l'êle se classe en queue de peloton -, et qui inquiète fortement les syndicats enseignants. Mais face au souhait du ministre de créer des classes par niveaux, beaucoup sont perplexes, voire totalement opposés.

Younous Omarjee, député européen : "les gens doivent se soigner contre le racisme et la xénophobie"

Younous Omarjee, député européen, président de la commission du développement régional au parlement européen et membre de la France Insoumise est actuellement en visite à La Réunion son île natale. Dans un entretien accordé à Imaz Press, le député est revenu sur la guerre qui fait rage entre Israël et le Hamas entrainant la mort de milliers de personnes. Commentant les outrances générés par ce conflit dans une partie des opinions publiques de l'Occident, le député européen souligne : "les gens doivent se soigner contre le racisme et la xénophobie". Il a aussi évoqué avec nous la visite de Virginijus Sinkevičius, Commissaire européen aux Affaires maritimes et à la Pêche et la nomination d'Huguette Bello à la présidence des régions ultrapériphériques (RUP). Entretien

"Plein emploi": adoption finale du projet de loi et de sa réforme décriée du RSA

Le projet de loi "pour le plein emploi" a été définitivement adopté mardi par le Parlement, où ses nouvelles exigences controversées pour les bénéficiaires du RSA ont opposé frontalement la gauche à un camp présidentiel soutenu par la droite.

"Etre et ne pas être - Introduction à la philosophie réunionnaise", un ouvrage de José Macarty et Paul Mazaka

“Etre et ne pas être - Introduction à la philosophie réunionnaise” questionne directement l’identité réunionnaise, histoire d’engager et faire avancer la réflexion. Rencontre avec José Macarty, co-auteur de l'ouvrage avec Paul Mazaka

La pa Météo France i di, sé zot i di - De l'humidité dans l'air

Matante Rosina change d'accessoires. Si hier elle avait ses lunettes de soleil, ce mercredi 15 novembre 2023, elle portera son parapluie au-dessus de sa tête. D'après elle, dans l'est, l'humidité s'installe. En revanche, dans l'ouest, les éclaircies persistent. Les nuages accompagnées d'averses se répandent dans l'intérieur de l'île. Le vent souffle plus fort avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h, ce qui permet d'atténuer un peu cette chaleur.