Violences intrafamiliales, boxe, mort de Thomas, le Port et météo

Violences intrafamiliales : le gouvernement semble se réveiller, mais les actions restent à confirmer

De bonnes mesures qui restent à concrétiser, de possibles effets d'annonces, un certain manque d'ambition, voire des mesurettes : ce lundi, plusieurs dispositifs ont été annoncés pour lutter contre les violences intrafamiliales. Des annonces attendues depuis longtemps par les associations, qui sont en partie perplexes, voire déçues des engagements pris par le gouvernement.

Boxe : Ali Maoulana, l’ex bad boy qui rêvait de Paris 2024

A 24 ans, Ali Maoulana est déjà champion de France amateur et a été convoqué en équipe de France pour des matches internationaux contre l’Ecosse et l’Allemagne. Le Sainte-Marien part le 29 novembre prochain pour défendre son titre de champion de France des plumes en métropole et rêver pourquoi pas de tournoi de qualification olympique

Mort de Thomas: 9 interpellations dont le principal suspect, habitant du centre de Romans

Neuf personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête ouverte après la mort de Thomas, 16 ans, lors d'une fête communale à Crépol (Drôme), dont le principal suspect, âge 20 ans et de "nationalité française", a indiqué le procureur de Valence mardi.

Illuminations, concerts, animations : le Port va faire la fête

Le Port sera en fête du vendredi 1er décembre au mercredi 20 décembre 2023. Traditionnellement organisées en fin d'année par la mairie portoise, ces festivités propose plusieurs animations. L'ouverture du nouveau marché forain de l’Oasis, un village lontan dans le parc boisée, et une fête foraine à la Rivière des Galets sont notamment programmées. La première animations aura lieu "dès le vendredi 1er décembre avec l’inauguration des traditionnelles illuminations à 19h sur la Place des Cheminots. Au programme de la soirée : show mode et concert gratuit, à partir de 18h, avec Mikl et Big MJ" annonce la mairie du Port

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil dans les Bas, nuages dans les Hauts

Après quelques petites averses sur le sud-est de l'île, Matante Rosina prévoit du beau temps un peu partout ce mercredi 22 novembre 2023. Les nuages se font très rares aujourd'hui sauf peut-être dans les hauts, comme d'habitude. L'atmosphère deviendrait donc plus humide sur les hauteurs.