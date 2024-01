Gabriel Attal, trail, Gaza, Saint-Paul et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 10 janvier 2024 : - Un nouveau Premier ministre pour une ligne politique inchangée - Le trail victime de son succès - Blinken demande à Netanyahu d'épargner les civils dans la bande de Gaza - Saint Paul : les vacances culturelles ont debuté pour les enfants - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil au réveil

Un nouveau Premier ministre pour une ligne politique inchangée

Après une demi-journée de suspense, Gabriel Attal a été nommé Premier ministre ce mardi 9 janvier 2024. Il remplace Elisabeth Borne, poussée vers la sortie par Emmanuel Macron, après que cette dernière a fait passer aux forceps les très controversées réforme des retraites et loi immigration. Si Gabriel Attal est désormais le plus jeune Premier ministre de la Vème République, nul doute que sa jeunesse ne viendra pas enrailler la politique anti-sociale d'Emmanuel Macron. Que cela soit lui ou Borne à la tête du gouvernement, la donne ne va pas changer : son rôle restera d'effectuer les sales besognes du Président.

Le trail victime de son succès

Alors que la saison 2024 de trail n’a pas encore démarré, les inscriptions aux courses du calendrier s’envolent littéralement. Les organisateurs sont submergés de demandes. Pour faire face, certains ont accepté d’augmenter la jauge. Mais d’autres refusent pour des raisons de sécurité évidentes, créant un mécontentement qui s’est exprimé sur les réseaux sociaux autour des inscriptions au Trail de Minuit. Comment expliquer cette frénésie de la demande alors que l’on recense la bagatelle de 145 courses inscrites au calendrier en 2024 ? Voici les réponses des acteurs du trail dont le succès ne se dément pas.

Blinken demande à Netanyahu d'épargner les civils dans la bande de Gaza

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a appelé mardi à Tel-Aviv Israël à épargner les civils palestiniens dans sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, estimant que ceux-ci, notamment les enfants, payaient un prix "bien trop élevé".

Saint-Paul : les vacances culturelles ont debuté pour les enfants

Si les vacances ont débutées depuis plusieurs semaines déjà à La Réunion, depuis ce lundi 8 janvier 2024, les petits Saint-Paulois peuvent profiter d'activités culturelles gratuites pendant les vacances. Et ce, jusqu'au 19 janvier 2024. Au programme : ateliers DJ, danse afro, photo, chant et chorale à la Maison Serveaux et la Longère Sudel-Fuma.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil au réveil

Ce mercredi 10 janvier 2024, Matante Rosina se réveille avec le soleil. Sa nouvelle boule de cristal lui prédit une belle journée ensoleillée. Sur les littoraux, il reste bien présent. En revanche, comme à leur habitude, les nuages se forment sur les pentes de l'île en laissant tomber quelques petites gouttes de pluies. Le vent va souffler en rafales dans le nord et le sud, de quoi faire supporter un peu la chaleur.