Future Candice, marchés forains, logement, Francofolies et météo

Pas encore remise du passage de Belal, La Réunion menacée (de loin) par la future tempête Candice

La Réunion est loin d'en avoir terminé avec la saison cyclonique. Alors que l'île se remet à peine du passage dy cyclone "dévastateur" Belal sur le département, voilà que la future tempête Candice arrive à grand pas. Si le troisième système de la saison s'annonce moins violent que Belal et passera au grand large de l'île, des vents forts et des fortes pluies sont annoncés par Météo France. Cet "événement climatique qui doit être considéré avec sérieux" alors que les sols sont encore gorgés d'eau et fragilisés, a souligné le préfet Jérôme Filippini

Les fruits et légumes vont déserter les étals des marchés

Avis aux consommateurs… À La Réunion, nombreux sont ceux allant s'approvisionner en fruits et légumes dans les différents marchés forains de l'ile. Il faut s'y préparer, suite au passage du cyclone Belal sur notre île, c'est la dernière fois avant plusieurs semaines voire mois, que vous verrez les étals (plus ou moins) remplis. Le cyclone a ravagé les champs, les cultures et l'impact va se voir sur les marchés dès la semaine prochaine

Logement: l'Assemblée adopte un projet de loi contre "l'habitat dégradé"

L'Assemblée nationale a adopté mardi sans encombre, en première lecture, un projet de loi consensuel contre l'"habitat dégradé", prévoyant de nouveaux outils pour lutter contres les "marchands de sommeil" et soutenir les copropriétés en difficulté.

Francofolies 2024 : les premiers noms sont tombés

Rendez-vous du 3 au 8 septembre 2024 pour la 3e édition des Francofolies de Saint-Paul, dont la première partie de la programmation a été dévoilée ce mardi

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des gros nuages et du vent

Ce mercredi 24 janvier 2024 sera très nuageux, prévoit Matante Rosina. Elle sent aussi qu'il aura du vent et de la pluie surtout dans le sud. Notre gramoune dit que tout cela est dû au passage d'un système tropical loin de notre île. Et comment est le temps chez vous ?