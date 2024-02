Cyberattaques, gouvernement, justice, armes et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 8 février 2023 : - Cyberattaques, La Réunion s'organise pour protéger ses données sensibles - François Bayrou n'entrera pas au gouvernement: fin d'un feuilleton autour du remaniement - Affaire Morgane : le mineur auteur principal des faits condamné à 18 ans de prison - Chasseurs et tireurs sportifs et de ball-trap enregistrez vos armes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé

Cyberattaques, La Réunion s'organise pour protéger ses données sensibles

Viamedis, Almerys… ces deux opérateurs français de tiers payant ont été victimes à quelques jours d'écart de cyberattaques. Mettant les données de plusieurs millions d'assurés à découvert. Des attaques de plus en plus récurrentes au fil des années, alors que la technologie évolue à une vitesse record. Grands groupes, établissements de santé, mairies, entreprises, particuliers… tous sont des cibles potentielles des "pirates" du numérique. À l'heure où tout le monde a ses données sur internet, la cybersécurité est devenue une priorité. À l'ère du tout informatique, le piratage devient une arme dangereuse et redoutée

François Bayrou n'entrera pas au gouvernement: fin d'un feuilleton autour du remaniement

François Bayrou ne sera pas ministre de Gabriel Attal. Le président du MoDem l'a signifié mercredi à l'AFP, levant la principale inconnue d'un remaniement sans cesse repoussé, et qui doit compléter un gouvernement formé il y a près d'un mois.

Affaire Morgane : le mineur auteur principal des faits condamné à 18 ans de prison

Poursuivi pour tentative d'assassinat sur son ex petite-amie, un jeune homme de 17 ans, a été condamné à 18 ans de prison et 5 ans de suivi socio-judiciaire. Le jugement a été rendu par le tribunal pour enfants de Saint-Pierre ce mercredi soir 7 février 2024. Il a été reconnu coupable de tentative de meurtre avec préméditation sur Morgane, son ex petite-amie. Les deux autres mis en cause, également mineurs, ont respectivement été condamnés à 16 mois de prison dont 12 mois pour non-assistance à personne en danger et à 12 mois de prison dont 8 avec sursis pour non dénonciation de crime. Le parquet avait requis 20 ans d'emprisonnement, la peine maximale, à l'encontre du principal mis en cause. Le procès a eu lieu à huis clos en raison du jeune âge de la victime et des accusés au moment des faits.

Chasseurs et tireurs sportifs et de ball-trap enregistrez vos armes

Depuis le 8 février 2022, les détenteurs d’armes chasseurs doivent créer un compte personnel dans le système d’information sur les armes (SIA). Disposer d’un compte personnel est obligatoire pour acquérir ou vendre une arme depuis cette date, et pour enregistrer les armes déjà en sa possession. "Initialement fixée au 30 juin 2023, la date limite pour créer un compte dans le nouveau système d’information sur les armes est reportée au 31 décembre 2024 en raison des difficultés techniques récurrentes" a indiqué la préfecture lors d'une conférence de, presse tenue ce mercredi 7 février.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé

Matante Rosina prépare son parapluie pour tout à l'heure quand elle va sortir. Ce mercredi 8 février 2024, notre Matante prévoit de la pluie dans l'est. Même si de temps à autre le ciel s'éclaircit, la météo est mitigée dans l'est. A l'opposé, le soleil s'accroche le matin mais les nuages lui passent devant dans l'après-midi. Il pourrait même pleuvoir un peu.