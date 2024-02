Affaire Morgane : le mineur auteur principal des faits condamné à 18 ans de prison

Poursuivi pour tentative d'assassinat sur son ex petite amie, un jeune homme de 17 ans, a été condamné à 18 ans de prison et de 5 ans de suivi socio-judiciaire. Le jugement a été rendu par le Tribunal pour enfants de Saint-Pierre ce mercredi soir 7 février 2024. Il a été reconnu coupable de tentative de meurtre avec préméditation sur Morgane, son ex petite amie. Les deux autres mises en cause, également mineurs, ont respectivement été condamnés à 16 mois de prison dont 12 mois pour non-assistance à personne en danger et à 12 mois de prison dont 8 avec sursis pour non dénonciation de crime. Le parquet avait requis 20 ans d'emprisonnement, la peine maximale, à l'encontre du principal mis en cause. Le procès a eu lieu à huis clos en raison du jeune âge de la victime et des accusés au moment des faits (Photo d’illustration sly/www.imazpress.com)

Les faits remontent à avril 2022. Morgane alors âgée de 15 ans, avait été rouée de coups et laissée pour morte dans les hauts de Terre Sainte (Saint-Pierre).

L'enquête avait commencé le 16 avril 2022 lorsque la mère de la victime signalait à la police la disparition inquiétante de sa fille.

L'ex petit ami, alors agés de 15 ans et deux des amis de la jeune fille étaient rapidement entendus par les enquêteurs.

"Ils commençaient par donner de fausses indications (…) jusqu’à ce que l’un d’entre eux (alors agé de 15 ans - ndlr) finisse par expliquer que (la victime) avait été frappée par (l'ex petit ami) et abandonnée dans une forêt", avait relaté le parquet de Saint-Pierre dans un communiqué publié ce vendredi soir.

Le mineur reconnaissait avoir assisté à l'agression avant de s'enfuir.

Le troisième mis en cause, 15 ans au moment des faits, au courant de l'agression n'avais pas dénoncé l'agresseur.

La victime avait été retrouvée le 18 avril 2022, 48h après le faits "au fond d’un tunnel (…) grièvement blessée" indique l'accusation.

Hospitalisée, elle a survécu à ses blessures.

Après la découverte de la jeune fille, l'ancien petit ami "reconnaissait immédiatement être l’auteur des coups portés" a noté le parquet dans son communiqué.

Deux autres affaires mettant en cause des mineurs dans des agressions meurtrières sont en attente de jugement.

Le mercredi 20 septembre 2023, Shana, 16 ans, avait été retrouvée morte, rouée de coups, dans l'ancienne usine sucrière de Saint-Pierre située à Pierrefonds.

Deux mineurs ont ensuite avoué être les auteurs du crime commis dès le samedi 16 septembre.

Les deux mis en cause, un mineur de 16 ans et une mineure de 14 ans, avaient été mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire.

Peu de temps après, le samedi 30 septembre 2023, une jeune mère de famille circulant en voiture était grièvement blessée par un galet lancé du haut du pont du Sacré Coeur à la Rivière des Galets.

Le parquet annonçait le décès de la victime le mercredi 4 octobre. Quatre jeunes mineurs, âgés de 14 à 15 ans avaient été interpellés.

Deux d'entre eux ont été mis en examen et écroués pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les deux autres ont été mis en examen pour abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit et placés sous contrôle judiciaire.

