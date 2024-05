Air Austral, LGBTQIA+, narcotrafic, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 6 mai 2024 : - Air austral : un accord de principe a été trouvé, la sortie de la zone de turbulences est en vue - Saint-Denis : "Sobat pour Bann Kwir" ce dimanche 19 mai - Narcotrafic : trois morts par balles en moins de 48 heures à Sevran - Positif aux stupéfiants, un pilote contrôlé à 114km/h sur une portion limitée à 80 - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du bleu ce lundi

Air austral : un accord de principe a été trouvé, la sortie de la zone de turbulences est en vue

Ce lundi 6 mai 2024, les salariés de la compagnie aérienne Air Austral se lèvent avec un nouvel espoir. Celui d'un accord trouvé avant mardi, minuit. Les choses sont en bonne voie en tout cas pour y parvenir. Au sortir d'une réunion en préfecture ce dimanche 5 mai, tous se sont mis d'accord pour dire que "les négociations pour parvenir à un accord de performance collective avaient bien avancé". Reste maintenant à finaliser "l'accord de principe" et à s'entendre sur les personnels au sol. Le SNPNC - FO (syndicat des hôtesses et stewards) a décidé de suspendre jusqu'à lundi 18h son préavis de grève.

Saint-Denis : "Sobat pour Bann Kwir" ce dimanche 19 mai

La Marche des Visibilités LGBTQIA+ se tiendra le dimanche 19 mai 2024 à Saint-Denis pour une 4e édition, avec un départ à 14h du jardin de l'État, en direction du Barachois,S'en suivront des discours d’institutionnels et les performances de Yannick Peria, de la DJette Emma Di Orio et de l’artiste Ano. Au centre de la marche, le slogan, "Sobat pour Bann Kwir" (lutter pour les droits queer), pour "sensibiliser et tenter de pallier les problématiques d'isolement et d'exclusion des jeunes de la communauté" détaille l'association Requeer

Narcotrafic : trois morts par balles en moins de 48 heures à Sevran

Deux hommes ont été tués par balles en pleine rue dimanche à Sevran, moins de 48 heures après une fusillade qui avait fait un mort et plusieurs blessés dans la même ville de Seine-Saint-Denis, des faits attribués par les autorités à la criminalité liée au trafic de drogue.

Positif aux stupéfiants, un pilote contrôlé à 114km/h sur une portion limitée à 80

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 40 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 3 au 5 mai 2024, permettant de relever 171 infractions dont 25 délits. Sur les huit opérations des gendarmes, on note 125 infractions dont 15 pour alcoolémie et huit pour stupéfiants. Carton rouge pour un pilote de moto arrêté à 154 km/h, au lieu de 80 km/h à Saint-Louis. Un second pilote a été également contrôlé à 114 km/h, et positif aux stupéfiants. Leurs permis ont fait l’objet d’une rétention immédiate et les machines sont immobilisées

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du bleu ce lundi

Ce lundi 6 mai 2024, Matante Rosina voit du bleu sur toute l'île. L'air continue à se rafraichir. Les alizés soufflent au point de farfouiller les cheveux de notre gramoune. Dans l'après-midi, quelques nuages se baladent mais le temps devrait rester bien ensoleillé.