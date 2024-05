Rats, Air Austral, barrages flottants, tortue et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 7 mai 2024 : - Danger : les rats prolifèrent dans toute l'île, les cas de leptospirose battent des records - Air Austral : dernière journée de négociations avant le dépôt de l'accord de performance collective - Territoire de l'Ouest : des barrages flottants contre les espèces exotiques envahissantes - Saint-André : une tortue marine découverte morte sur le rivage - La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent et froid au programme

Danger : les rats prolifèrent dans toute l'île, les cas de leptospirose battent des records

Depuis quelques semaines, les opérations de dératisation se multiplient dans les écoles…mais aussi chez professionnels et particuliers. Les cas de leptospirose n'ont jamais été aussi élevés. Une situation qui peut s'expliquer par une saison des pluies qui a été particulièrement propice à la prolifération des rats dans l'île, qui s'invitent désormais un peu partout

Air Austral : dernière journée de négociations avant le dépôt de l'accord de performance collective

Dernière ligne droite pour Air Austral ce mardi 7 mai 2024 : les parties prenantes ont jusqu'à minuit pour déposer leur accord de performance collective. Les négociations sont en tout cas en bonne voie, alors que le préavis de grève qui avait été déposé par le SNPNC - FO (syndicat des hôtesses et stewards) a finalement été levé ce lundi en fin de journée. Les discussions se poursuivront donc ce mardi, pour trouver un accord qui conviennent aussi bien à la direction qu'aux syndicats.

Territoire de l'Ouest : des barrages flottants contre les espèces exotiques envahissantes

Ce lundi 6 mai 2024, le Territoire de l'Ouest a présenté ses actions pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) dans les milieux aquatiques, notamment avec l'installation de barrages flottants sur les ravines de l'Ermitage et de Saint-Gilles-les-Bains. Cette première expérimentation à La Réunion a pour but de contenir ces plantes invasives, introduites par l'activité humaine, pour réduire la biomasse végétale, préserver la biodiversité locale et permettre le bon écoulement de l'eau

Saint-André : une tortue marine découverte morte sur le rivage

Le corps d'une jeune tortue verte femelle a été retrouvé échoué sur le rivage de Champ Borne à Saint-André ce mardi 6 mai 2024. Selon les résulats de la nécropsie menée par le centre Kélonia, l'animal aurait été violemment heurtée par un bateau rapide. La jeune tortue était en début de phase de reproduction.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent et froid au programme

Ce mardi 7 mai 2024, Matante Rosina annonce un temps généralement agréable ur toute l'île. Sauf peut-être sur la partie sud-est qui se réveille sous la pluie. Dans l'après-midi, les nuages se forment sur les pentes et peuvent laisser échapper quelques petites averses. Pour notre Matante il va faire beau dans les Hauts, même au volcan. Elle tient à vous prévenir si vous avez dans les Hauts, prévoyez des vêtements bien chauds, la fré lé la mèm. An plis de sa lo van i souf for