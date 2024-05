Nouvelle-Calédonie, théâtre, festival du film italien, justice et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 16 mai 2024 : - Nouvelle-Calédonie : quatre personnes tuées dont un gendarme, l'état d'urgence décrété - Des jeunes Réunionnais en stage pour intégrer une prépa de théâtre dans l'Hexagone - Saint-Denis : escapades italiennes à Château Morange - Jeune homme tué à Saint-Pierre : deux frères et leur père placés en détention provisoire - La pa Météo France i di, sé zot i di - Après le beau temps, un peu de pluie pour ce jeudi

Nouvelle-Calédonie : quatre personnes tuées, l'armée déployée dans les ports et à l'aéroport, Tiktok interdit

Le bilan est déjà dramatique en Nouvelle-Calédonie, secouée depuis lundi 13 mai 2024 par des émeutes : quatre personnes sont décédées, dont trois civils un gendarme de 22 ans. Plusieurs centaines d'autres ont par ailleurs été blessées. L'état d'urgence a été décrété ce mercredi, et 500 policiers et gendarmes supplémentaires ont été envoyés en renfort. Gabriel Attal a par ailleurs annoncé le déploiement de militaires "pour sécuriser" les ports et l'aéroport, et l'interdiction du réseau social TikTok. A l'origine de ces émeutes : l'adoption de la révision constitutionnelle réformant le corps électoral tant décriée par les indépendantistes, qui eu lieu ce mardi soir.

Des jeunes Réunionnais en stage pour intégrer une prépa de théâtre dans l'Hexagone

Le CDNOI (centre dramatique national de l'océan Indien) poursuit son partenariat avec l’Ecole supérieure du théâtre de L’Union (Limoges) afin de permettre à de jeunes Réunionnais d’intégrer la classe préparatoire théâtre dédiée aux Outre-mer. Les auditions ont lieu ce samedi 18 mai à La Fabrik. Le ou les lauréats auront la possibilité de se préparer durant un an aux différents concours d’entrée des écoles supérieures d’art dramatique.

Saint-Denis : escapades italiennes à Château Morange

La 10ème édition du festival du film italien à La Réunion aura lieu à Saint-Denis du mardi 21 mai au samedi 25 mai 2024. Pendant ces quelques jours, une sélection de six films italiens sera présentée au public réunionnais, à Château Morange à Saint-Denis dont un film en version française réservé aux scolaires de la ville le 23 mai. L'objectif de cet événement est de réunir autour de ce festival, non seulement les Italiens de l'île mais aussi les cinéphiles et amoureux de la culture italienne ou toute personne curieuse de la découvrir.

Jeune homme tué à Saint-Pierre : deux frères et leur père placés en détention provisoire

À l'issue de leur garde à vue, quatre personnes sont déférées au tribunal de Saint-Pierre ce mercredi 15 mai 2024 dans le cadre de l'affaire du jeune homme tué dimanche soir dans une bagarre à la Ravine des Cabris (Saint-Pierre). Trois des mis en cause - un père et ses deux fils - ont été placés en détention provisoire par le juge des libertés. Les fils sont mis en examen pour assassinat, et leur père pour complicité. Le plus jeune, âgé de 17, a été envoyé au quartier des mineurs de Domenjod. Le quatrième déféré a été placé sous contrôle judiciaire pour non-assistance à personne en danger.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Après le beau temps, un peu de pluie pour ce jeudi

Matante Rosina aime voir le ciel bleu mais ce jeudi 16 mai 2024, c'est la pluie qui fait son retour. Dès les premiers rayons de soleil qui essaient de percer, le temps est maussade du côté du sud sauvage et du volcan. Ailleurs, le soleil est présent mais uniquement le matin. Dans l'après-midi, les nuages envahissent le ciel un peu partout sur l'île et laissent échapper quelques gouttes sur les pentes. Même les plages de l'ouest se retrouvent sous les nuages. Le vent souffle toujours en rafales aujourd'hui.