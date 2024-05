Kanaky-Nouvelle-Calédonie, Ritz, Nouvelle-Calédonie, musées et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 17 mai 2024 : - Kanaky-Nouvelle-Calédonie : le gouvernement met le feu aux poudres et refuse d'éteindre l'incendie - Saint-Denis : adieu le Ritz… bonjour la résidence Le Lincoln - Nouvelle-Calédonie: "situation plus calme et apaisée" malgré de nouveaux incendies - Expositions et animations gratuites pour la Nuit des Musées - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée baignée de soleil

Kanaky-Nouvelle-Calédonie : le gouvernement met le feu aux poudres et refuse d'éteindre l'incendie

Depuis ce lundi, la Kanaky-Nouvelle-Calédonie est à feu et à sang. Si les indépendantistes sont les seuls pointés du doigt pour le chaos actuel, le gouvernement semble oublier un point important : c'est lui-même qui a mis le feu aux poudres, en revenant sur un accord qui avait apporté une paix fragile pendant près de 40 ans. Et qui devait acter un processus de décolonisation

Saint-Denis : adieu le Ritz… bonjour la résidence Le Lincoln

C'est bientôt la fin d'une époque et d'une histoire pour les cinéphiles de La Réunion. En 2026, en place et lieu de l'historique cinéma Ritz en plein centre-ville de Saint-Denis, trônera une résidence de prestige avec onze appartements allant du T2 au T4. Les logements appartements – si les travaux se passent bien – seront livrés en 2026

Nouvelle-Calédonie: "situation plus calme et apaisée" malgré de nouveaux incendies

Nouméa s'est réveillée vendredi matin dans "une situation plus calme et apaisée" selon le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, qui a cependant déploré une école et deux entreprises incendiées après une quatrième nuit de contestation de la réforme électorale votée à Paris.

Expositions et animations gratuites pour la Nuit des Musées

Ce samedi 18 mai 2024, la Nuit des Musées offrira au public expositions et animations gratuites nocturnes. Entre 19h et minuit, une cinquantaine d'événements dans les musées et autres lieux patrimoniaux de l'île inviteront les visiteurs à voyager à travers les collections avec des visites guidées des parcours ludiques, des ateliers créatifs, des concerts, des projections de films, des expositions et de nombreuses autres animations

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée baignée de soleil

Pour ce vendredi 17 mai 2024, Matante Rosina prévoit une journée baignée de soleil. Même les nuages sont peu nombreux dans l'après-midi.. Les températures sont conformes aux températures de saison et l'alizé souffle parfois en rafales.