BTP, grève, Nouvelle-Calédonie, inceste et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 24 mai 2024 : - BTP en crise : la grève suspendue dans l'attente des propositions des collectivités - Grève du BTP : du temps perdu et des décisions préfectorales incompréhensibles - Nouvelle-Calédonie : Macron écarte un "passage en force" mais exige un retour à l'ordre - Saint-Joseph : libération de la parole sur l'inceste - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps s'améliore

BTP en crise : la grève suspendue dans l'attente des propositions des collectivités

Ce vendredi 24 mai 2024, les syndicats du BTP ont suspendu le mouvement de grève suite à des discussions fructueuses avec les collectivités qui se sont déroulées dans une salle mise à disposition de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. Des réunions seront prévues tout au long de la semaine prochaine avec les différents partis prenants, pour élaborer des propositions concrètes. Une ultime réunion se tiendra vendredi 31 mai, qui déterminera si les syndicats reprennent, ou pas, leur grève.

Grève du BTP : du temps perdu et des décisions préfectorales incompréhensibles

A l'appel de l'intersyndicale Bâtiment et travaux publics (BTP) , un mouvement revendicatif a été lancé , ce mercredi 22 mai 2024. Une grève motivée par le manque de chantiers, un millier de licenciement depuis le début de l'année dans le secteur du BTP, la fermeture de dizaines d'entreprises… L'intersyndicale du BTP, mais aussi la FRBTP, organisation patronale, sont désormais mobilisées ensemble pour tenter de sauver ce secteur gravement en crise. On aurait pu croire que la préfecture aurait été réceptive à la détresse de cette filière. Cela n'a pas été le cas. Retard pris pour la recherche de solutions pérennes, refus d'organiser une réunion de concertation, blocage jusqu'en début de soirée du Barachois... mais pourquoi autant de décisions incompréhensibles.

Nouvelle-Calédonie : Macron écarte un "passage en force" mais exige un retour à l'ordre

"Pas de passage en force" mais l'exigence d'un retour à l'ordre. Emmanuel Macron, en visite expresse jeudi en Nouvelle-Calédonie après plus d'une semaine d'émeutes d'une extrême violence, a donné environ un mois aux responsables politiques locaux pour montrer leur capacité à s'entendre sur un accord politique global.

Saint-Joseph : libération de la parole sur l'inceste

Ce samedi 25 mai 2024, le groupe de parole et de soutien Me Too inceste 974 se rend pour la première fois dans le sud de l'île, à la salle Marie Gillette Duchemann de Saint-Joseph. Lors de cette 4e édition de "La honte change de camp", adultes, jeunes, hommes et femmes victimes ou témoins d'inceste auront l'occasion de parler librement et d'échanger entre eux, soutenus par la présence d'une psychologue

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps s'améliore

Matante Rosina prévoit une amélioration du temps ce vendredi 24 mai 2024. Malgré quelques averses qui continuent dans le sud-est, l'atmosphère devient plus sèche dans les autres régions de l'île. Dans l'après-midi, les nuages décident de se former sur les hauteurs de l'ouest. Ailleurs, le soleil s'accroche. Le vent reste fort ce vendredi.