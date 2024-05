Saint-Joseph : libération de la parole sur l'inceste

Ce samedi 25 mai 2024, le groupe de parole et de soutien Me Too inceste 974 se rend pour la première fois dans le sud de l'île, à la salle Marie Gillette Duchemann de Saint-Joseph. Lors de cette 4e édition de "La honte change de camp", adultes, jeunes, hommes et femmes victimes ou témoins d'inceste auront l'occasion de parler librement et d'échanger entre eux, soutenus par la présence d'une psychologue (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Plusieurs fois dans l’année, l'association Écoute Moi, Protège Moi, Aide Moi (EPA) tient à rencontrer en présentiel les victimes afin de leur proposer un temps de libération de la parole et de soutien.

Les places sont limitées. Pour respecter l’anonymat, les personnes porteront toutes un pseudo durant le temps d'échange. Rendez-vous sur la page Facebook Me Too inceste 974 et contactez par message privé l'équipe pour vous inscrire.

L’accompagnement et l’écoute se fait généralement par le biais de la page Facebook Me Too 974, lancée par le collectif Elianna. La page offre une possibilité aux victimes de parler librement et anonymement de leurs cas d'incestes, ceux de leurs enfants ou de leurs proches.

Un réseau de professionnel composé de juristes, avocats, psychologues et du milieu de l'enfance peuvent accompagner ces familles et prendre en charge leur situation.

En février 2021, le collectif Eliana estimait qu'à La Réunion, "deux à trois enfants par classe seraient victimes d'incestes au sein de leur famille", soit plus de 4.000 marmailles.

Lors des Assises des violences intrafamiliales de mai 2023, les chiffres données par le Préfet de la Réunion démontraient que le risque d'être victime de violences sexuelles était près de 50% plus élevé à La Réunion qu'en moyenne nationale.

• Le 119 est un numéro d'urgence national gratuit, dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être.

Il est joignable par téléphone gratuitement et de manière anonyme 24h/24 et 7j/7 ou via un formulaire en ligne. Un tchat en temps réel destiné aux moins de 21 ans est aussi disponible tous les jours de 15 h à 21 h.