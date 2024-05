BTP, Trump, RézoTour, bateau, Wizdom et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 31 mai 2024 : - Peu de chantiers, matériaux chers, entreprises défaillantes, licenciements : le long chemin de croix du BTP - Trump reconnu coupable à son procès en pleine campagne présidentielle - RézoTour : le tour de l'île en mobilités douces et durables - Concert : Wizdom au TPA ce samedi - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un vendredi pluvieux

Peu de chantiers, matériaux chers, entreprises défaillantes, licenciements : le long chemin de croix du BTP

Ce vendredi 31 mai 2024 – une semaine après l'annonce de la suspension de la grève dans le bâtiment – syndicats, salariés, collectivités se retrouvent de nouveau à la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. Une ultime réunion qui déterminera si les syndicats reprennent, ou pas, leur grève. Salariés licenciés, entreprises en "défaillance", matériaux qui explosent, appels d'offres infructueux… quelles sont les origines de cette crise ? Enquête

Trump reconnu coupable à son procès en pleine campagne présidentielle

Donald Trump a été reconnu coupable jeudi à son procès pénal à New York pour des paiements dissimulés à une star de films X, un séisme pour l'ex-président américain en pleine course à la Maison Blanche.

RézoTour : le tour de l'île en mobilités douces et durables

Ce vendredi 31 mai 2024, la première édition du RézoTour s'élance du rond-point de la Marine au Port à 8h30, pour entamer un tour de l'île en vélos électriques, scooters électriques et voitures électriques. Une caravane d'une dizaine de personnes, rejoint durant le trajet par ceux qui le souhaitent, parcourront plus de 200 km en quatre jours, avant d'atteindre la ville de Saint-Denis, le lundi 3 juin en fin de journée

Concert : Wizdom au TPA ce samedi

De son séjour au Canada au sein d’une communauté religieuse, voilà plus de dix ans, le discret et timide Wizdom est revenu empli de sagesse pour tracer son sillon empreint de maloya, pop et RnB sur la scène des musiques péi. Avec son timbre de voix un peu rauque, le presque trentenaire chante toujours avec le cœur et livrera, entouré de quelques invités, un carnet intime tout en délicatesse, faisant souffler un vent de jeunesse sur la mythique scène de l’Ouest. Celui qui en rêvait depuis tout petit, voit son vœu enfin exaucé.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un vendredi pluvieux

Il y aura de la pluie sur une bonne partie de l'île ce vdrdi 31 mai 2024, annonce Matante Rosina. Notre gramoune prévoit aussi u mer fort et des rafales de vent parfois soutenues.Que dit le ciel au-dessous de vos têtes ?