Sydrome Ravine, food festival, Sénat, restauration scolaire et météo

Syndrome Ravine, cette maladie orpheline qui frappe uniquement les bébés réunionnais

Du jeudi 13 au dimanche 16 juin 2024, la street food et la gastronomie péi seront mis à l'honneur à l'occasion de la première édition du Food Festival sur le square du Barachois, à Saint-Denis. Organisé par le média Zest, en partenariat avec la ville de Saint-Denis, le festival accueillera plus de 100 chefs et pâtissiers pour célébrer le patrimoine culinaire réunionnais. Ces artisans du goût proposeront au public des menus gastronomiques et douceurs sucrés à travers une cuisine éphémère, accompagnés par plusieurs animations artisanales, culinaires, et musicales, ainsi que d'un marché 100% produits réunionnais

Saint-Denis : mélange de saveurs gastronomiques au Food Festival

Moins de "cailloux dans les chaussures des entrepreneurs" : la loi Simplification devant le Sénat

"Débureaucratiser" la vie des entreprises ou, comme l'a résumé la ministre déléguée aux Entreprises Olivia Grégoire, "enlever les cailloux dans les chaussures de nos entrepreneurs, pas en semer" : le Sénat a commencé lundi soir à examiner le projet de loi de simplification de la vie économique, parfois avec un certain scepticisme.

Le Port : les inscriptions pour la restauration scolaire sont ouvertes

Pour la rentrée scolaire 2024/2025, la ville du Port poursuit la mise en place progressive de la cantine gratuite. Tous les élèves scolarisés dans les écoles primaires de la Ville du Port, dont les familles ont un quotient familial inférieur à 1067.99 euros (soit les tranches 1 à 6) peuvent prétendre au dispositif dès la rentrée 2024

La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie arrive dans la journée

Matante Rosina a bien étudié le ciel. Elle a vu ciel gris va se généraliser sur toute La Réunion et qu'il y aura de la pluie dès le milieu de cette journée du mardi 4 juin 2024. Notre gramoune dit aussi qu'il y aura du vent. Vous voilà prévenus