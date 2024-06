Territoire de l'ouest, homélie, climat, jardin et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 6 juin 2024 : - Entre mers et forêts... le Territoire de l'Ouest face au défi d’un tourisme maîtrisé et durable - Homélie à Sainte-Suzanne : un discours choquant mais qui n'a rien d'étonnant - Le réchauffement climatique causé par l'humanité à un "rythme sans précédent" - À l'Hermitage : tout un Salon pour les jardins et les paysages - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil est majoritaire ce jeudi

Entre mers et forêts... le Territoire de l'Ouest face au défi d’un tourisme maîtrisé et durable

Au cours de l'année 2023, La Réunion a accueilli 556.089 touristes extérieurs, soit une hausse de 12,2%. Parmi ces touristes, nombreux – si ce n'est pas tous - sont passés au moins une fois par l'ouest de l'île. Entre plages et montagne, le Territoire de l'ouest attire toujours de nombreux locaux comme touristes de l'extérieur. De Boucan Canot au Maïdo, des Roches Noires à Trou d'Eau, de Saint-Leu à l'Hermitage, de Mafate à Dos d'Âne… la "French Riviera" sait séduire. Acteurs du monde marin, du tourisme et collectivités mettent tout en œuvre pour attirer les foules. Mais attention toutefois à ne pas tomber dans le tourisme de masse. L'ouest mise plutôt sur un tourisme "maîtrisé et durable"

Homélie à Sainte-Suzanne : un discours choquant mais qui n'a rien d'étonnant

Depuis ce mardi 4 juin 2024, les propos d'un curé de Sainte-Suzanne raillant les Réunionnais pratiquant plusieurs religions enflamment la toile. Poussant même l'évêque de La Réunion, monseigneur Pascal Chane-Teng à s'excuser au nom du diocèse auprès des croyants qui ont été heurtés. Mais s'il est vrai que de nombreux Réunionnais pratiquent plusieurs religions et que les représentants religieux prônent le vivre-ensemble, les paroles du curé n'ont finalement rien de bien surprenant

Le réchauffement climatique causé par l'humanité à un "rythme sans précédent"

Le réchauffement climatique causé par les activités humaines a atteint un "rythme sans précédent" et la fenêtre pour limiter à 1,5°C la hausse des températures est déjà presque fermée, mettent en garde des dizaines de chercheurs renommés, dans une étude parue mercredi.

À l'Hermitage : tout un Salon pour les jardins et les paysages

La troisième édition du Salon du jardin et du paysage se déroulera du vendredi 7 juin au dimanche 9 juin 2024 de 9h à 18h, sur l'espace des Grands arbres, au Jardin d'eden, à l'Hermitage (Saint-Gilles-Les-Bains). C'est un événement ouvert à tous, accueillant plus de 60 exposants professionnels. De nombreux secteurs d'activités seront au rendez-vous : horticulture, pépinière, artisanat, apiculture, décoration, jardinage ou encore poterie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil est majoritaire ce jeudi

Matante Rosina a bien regardé partout, elle a vu que le soleil est majoritaire ce jeudi 6 juin 2024. Les températures sont un peu plus élevées que celles de ces derniers jours. Dites-nous si cela est vrai chez vous