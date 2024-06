Homélie à Sainte-Suzanne : un discours choquant mais qui n'a rien d'étonnant

Depuis ce mardi 4 juin 2024, les propos d'un curé de Sainte-Suzanne raillant les Réunionnais pratiquant plusieurs religions enflamment la toile. Poussant même l'évêque de La Réunion, monseigneur Pascal Chane-Teng à s'excuser au nom du diocèse auprès des croyants qui ont été heurtés. Mais s'il est vrai que de nombreux Réunionnais pratiquent plusieurs religions et que les représentants religieux prônent le vivre-ensemble, les paroles du curé n'ont finalement rien de bien surprenant (Photo rb/www.imazpress.com)

La Réunion se rengorge régulièrement de son vivre-ensemble et du respect qui règne entre chaque religion et chaque communauté. Une réalité qui a ses limites, comme on peut facilement l'observer dès que le débat s'axe sur les Sri Lankais, les Mahorais, ou les Comoriens, par exemple.



On peut aussi citer la communauté LGBTQIA+, qui avait été copieusement insultée par l'ancien évêque en présence de nombreux représentants politiques, sans que cela n'émeuve grand monde.



Qu'un curé s'aventure donc sur le terrain de la raillerie en matière de multi-religion n'est donc pas vraiment étonnant. Surtout si l'on s'intéresse aux préceptes qui régissent les religions monothéistes, qui, en toute logique et comme l'indique leur nom, promeuvent la croyance en un seul dieu.



Le diocèse peut se vêtir de toutes les bonnes intentions du monde, cela ne changera pas la nature des religions monothéistes. Et ce malgré les efforts du Pape pour promouvoir un catholicisme plus ouvert et plus tolérant.



Cela ne changera pas non plus le fait que malgré la promotion d'un vivre-ensemble - de moins en moins réel, de nombreux croyants se sont détournés de l'église. A part lors des fêtes religieuses, les églises semblent de plus en plus désertées, à La Réunion comme partout ailleurs.



Certains s'éloignent totalement de la religion, tandis que d'autres se sont tournés vers des pratiques plus rigoristes. Et la remise en question de l'Eglise semble toujours se faire attendre.



Que certains se soient sentis insultés est normal, car ce discours est finalement totalement ignorant des réalités de l'île et un manque de respect pour les nombreuses personnes multi-croyantes. Mais dans le fond, y a-t-il quelque chose de vraiment si étonnant ?

Lire aussi - Sainte-Suzanne : le curé stigmatise les autres croyances, le groupe interreligieux s'indigne, l'Eglise présente ses excuses



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com