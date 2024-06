Campagne, route du littoral, Grand boucan, candidatures et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 17 juin 2024 : - Législatives : toutes les candidatures sont déposées, la campagne éclair commence officiellement - La route du littoral ouverte sur quatre voies - Grand Boucan : le roi Dodo a embrasé le front de mer de Saint-Paul - Législatives à La Réunion : 60 candidats pour 7 sièges - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des éclaircies plus nombreuses

Législatives : toutes les candidatures sont déposées, la campagne éclair commence officiellement

Ce lundi 17 juin, marque le début de la campagne officielle pour les élections législatives 2024. Une campagne express à mettre à l'actif de l'envie soudaine d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale après la victoire de l'extrême droite arrivée en tête dans 93 % des communes de France aux européennes. L'heure est donc venue pour les candidats de La Réunion d'entrer dans le vif du sujet

La route du littoral ouverte sur quatre voies

La route du littoral entre la Possession et la Grande Chaloupe est ouverte sur 4 voies depuis 0h30 ce lundi 17 juin 2024. L'axe de circulation avait été basculée sur les voies côtés mer dimanche matin en raison des fortes pluies

Grand Boucan : le roi Dodo a embrasé le front de mer de Saint-Paul

Des milliers de personnes étaient réunies à Saint-Paul ce dimanche 16 juin 2024 pour assister au Grand Boucan. Le traditionnel défilé du carnaval était marqué sous le signe des "animaux et créatures fantastiques". Plus de 50 associations, des chars et artistes ont déambulé sur le front de mer avant l’embrasement du roi. Retour en images sur le Grand Boucan, comme si vous y étiez...

Législatives à La Réunion : 60 candidats pour 7 sièges

Les 30 juin et 1er juillet 2024, les Réunionnais.es se rendront aux urnes pour élire les sept députés qui les représenteront à l'Assemblée Nationale. Ce dimanche 16 juin 2024 sonnait le dernier jour pour les candidats aux législatives pour déposer leur candidatures. À 18 heures - heure de fin des dépôt - ils étaient 60 à La Réunion à vouloir briguer un siège de député pour leur circonscription.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des éclaircies plus nombreuses

Pour ce lundi 17 juin 2024, Matante Rosina garde son palto ce matin. Le soleil n'est pas encore bien présent donc il a un peu de mal à réchauffer les températures. Quelques éclaircies se montrent tout de même au cours de la journée. En fin d'après-midi, il n'est pas exclu de sentir quelques gouttes de pluie.