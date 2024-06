Grand Boucan : le roi Dodo a embrasé le front de mer de Saint-Paul

Des milliers de personnes étaient réunies à Saint-Paul ce dimanche 16 juin 2024 pour assister au Grand Boucan. Le traditionnel défilé du carnaval était marqué sous le signe des "animaux et créatures fantastiques". Plus de 50 associations, des chars et artistes ont déambulé sur le front de mer avant l’embrasement du roi. Retour en images sur le Grand Boucan, comme si vous y étiez... (Photos : www.imazpress.com)

Alors que la pluie aurait pu venir jouer les trouble-fêtes, il n'en fut rien. Malgré un temps gris, la météo maussade fut vite balayée par les couleurs des costumes du défilé et des chars du Grand Boucan.

La fête a débuté à 14 heures pour se poursuivre jusqu'au soir.

En tête/fin de défilé, le roi Dodo - resté bien secret jusqu'alors - a paradé sur le front de mer de Saint-Paul.

- Le Roi Dodo au bûcher -

À la nuit tombée, le roi Dodo s’est embrasé sous le regard des milliers de personnes venues assister à la 26ème édition du Grand Boucan.

La fête s'est ensuite terminée par un feu d'artifice, autre tradition avec laquelle les amateurs du Grand Boucan ont été ravis d'assister.

Pour l'occasion, les rues de Saint-Paul se sont transformées en une scène de spectacle à ciel ouvert. Les artistes locaux ont répondu présent : Maya Kamaty Solo SET, Sauvage Sound System pour des concerts gratuits.

Les festivités se sont clôturées par le concert de Sauvage Sound System et celui de Kaf Malbar.

