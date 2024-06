Législatives : toutes les candidatures sont déposées, la campagne éclair commence officiellement

Ce lundi 17 juin, marque le début de la campagne officielle pour les élections législatives 2024. Une campagne express à mettre à l'actif de l'envie soudaine d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale après la victoire de l'extrême droite arrivée en tête dans 93 % des communes de France aux européennes. L'heure est donc venue pour les 60 candidats de La Réunion d'entrer dans le vif du sujet (Photo : www.imazpress.com)

À peine la précédente achevée, une nouvelle campagne électorale démarre.

Conformément à l’article 12 de la Constitution, le scrutin doit se tenir entre vingt et quarante jours après la prononciation de la dissolution – en l’occurrence, entre le 29 juin et le 19 juillet. Le président de la République a opté pour le délai le plus court.

Le premier tour aura lieu le 30 juin de 8 heures à 18 heures (20 heures dans les grandes villes de l'Hexagone), et dès le samedi 29 juin 2024 à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française.

Seuls les candidats ayant réalisé un score au moins égal à 12,5 % du nombre d’inscrits dans la circonscription au premier tour pourront se maintenir au second.

Le second tour est lui prévu le 7 juillet, peu avant le démarrage des Jeux olympiques de Paris.

Pour le second tour, "la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin " indique le ministère de l’Intérieur. Elle débutera donc le 1er juillet.

Une semaine après le premier tour, les Français seront donc de nouveau appelés aux urnes, seulement dans les circonscriptions où aucun candidat n’aura obtenu la majorité absolue au premier tour.

- Passée la surprise, relancer la machine -

La campagne électorale officielle, durant laquelle s’appliquent les règles spécifiques du code électoral, notamment en matière de communication, de temps de parole dans les médias audiovisuels, etc., s'ouvre donc ce lundi 17 juin 2024 détaille le décret publié lundi.

À cette date seront installées les commissions chargées d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

Pour les candidats aux législatives, le timing est particulièrement serré. Ces derniers avaient jusqu'à ce dimanche 16 juin 2024 pour déposer leur candidature à la préfecture.

Pour le second tour, les déclarations de candidatures devront intervenir avant le mardi 2 juillet.

Il est également rappelé que les candidats ou leurs mandataires peuvent distribuer eux-mêmes leurs bulletins de vote en les remettant aux maires "au plus tard la veille du scrutin à midi" ou au président du bureau de vote le jour du scrutin.

Le maire ou le président du bureau ne doit pas accepter des bulletins qui ne sont pas conformes au format légal : 105x148 mm (soit un demi A4), au format paysage.

Par ailleurs, les candidats doivent désormais remettre à la commission de propagande une version de leur profession de foi rédigée en langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension.

Les candidats disposent d'emplacements d'affichage dès l'ouverture de la campagne. Des emplacements attribués par les communes dans l'ordre résultant du tirage au sort.

- Trop tard pour s’inscrire sur les listes électorales -

Est-il encore temps de s’inscrire sur les listes électorales ? Les Français qui atteignent le cap des 18 ans d’ici au 30 juin pourront-ils voter aux législatives ?

"L’élection aura lieu à partir des listes électorales arrêtées à la date du décret", c’est-à-dire du 9 juin, indique le ministère de l’intérieur. "Cela signifie donc qu’il n’y a pas de délai supplémentaire pour s’inscrire sur les listes."

"En revanche, toutes les personnes qui se sont inscrites entre le 3 mai (date limite d’inscription pour les élections européennes) et le décret du 9 juin sont bien inscrites pour les élections législatives", précise le ministère.

De plus, les personnes qui fêteront leurs 18 ans d’ici au 29 juin inclus, veille du premier tour, pourront participer au vote. "Leur intégration est programmée par l’Insee pour intervenir dès qu’ils atteignent la majorité."

Cette inscription est automatique à condition d’avoir fait son recensement citoyen à 16 ans.

- Pour les procurations par contre, c'est encore possible -

Les procurations, elles restent possibles jusqu’au dernier moment, sans date limite fixée par le code électoral, mais elles doivent tout de même être réalisées dans un délai raisonnable pour être traitées à temps par les services de l’État.

Les électeurs intéressés doivent donner procuration à une autre personne (le mandataire) inscrite sur les listes électorales pour voter à leur place. Le mandataire ne peut recevoir qu’une seule procuration établie en France (et deux procurations établies à l’étranger, ou bien une en France et une à l’étranger).

Vous pouvez par ailleurs donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre, votre mandataire devra cependant se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place.

Les procurations peuvent se faire jusqu’au jour du vote, toutefois il est fortement conseillé de ne pas attendre la dernière minute et d’anticiper les délais d’acheminement et de traitement en mairie.

- En ligne, sur le site www.maprocuration.gouv.fr. Il vous faudra ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant en commissariat de police ou brigade de gendarmerie, muni de votre référence "Maprocuration" et d’un titre d’identité ;

- Via un formulaire Cerfa papier disponible dans tous les commissariats de police et brigades de gendarmerie. Le document est aussi disponible en ligne sur www.service-public.fr, mais si vous n’avez pas la possibilité de le télécharger et l’imprimer, il est possible d’en faire la demande au guichet de l’autorité habilitée à établir la procuration.

Pour compléter votre procuration, vous devrez renseigner le numéro d’électeur de votre mandataire ainsi que votre propre numéro national d’électeur. Cette information figure sur votre carte électorale ou sur le service en ligne "Interroger votre situation électorale » disponible sur www.service-public.fr

