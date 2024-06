Mal-voyants, hip-hop, Thierry Boyer, agression et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 21 juin 2024 : - Législatives : le parcours du combattant des mal-voyants pour aller voter - Hip-hop : Saint-Pierre accueille la troisième édition du battle de danse - Thierry Boyer : "l’ouverture à soi et aux autres encore et toujours" - Bagarre à Saint-Pierre : l'auteur présumé mis en examen et placé en détention provisoire - La pa Météo France i di, sé zot i di - Plus de nuages et de vent ce vendredi

Législatives : le parcours du combattant des mal-voyants pour aller voter

Dimanche 30 et dimanche 7 juillet 2024, auront lieu les élections législatives. Choisir les différents bulletins disposés sur la table, entrer dans l'isoloir, glisser le papier dans l'enveloppe, le déposer dans l'urne… Cette tâche parait totalement anodine pour certains mais pour les personnes déficientes visuelles, c'est un véritable parcours du combattant. Si certains trouvent des stratagèmes pour pallier leurs difficultés, une fois dans l’isoloir, la loi dit que le votant doit être seul. Une organisation parfois complexe est nécessaire pour que ces personnes accomplissent leur devoir de citoyen, jusqu’à en décourager certains

Hip-hop : Saint-Pierre accueille la troisième édition du battle de danse

La ville de Saint-Pierre, l'Office des sports et du temps libre (OSTL), l'association 974 Allstar, ainsi que la fédération hip-hop et culture urbaine de La Réunion organisent la troisième édition du battle de danse hip-hop - breaking, terre de jeux 2024 le dimanche 23 juin 2024. Cet événement aura lieu à partir de 15 heures sur le port de Saint-Pierre (Photo www.imazpress.com)

Thierry Boyer : "l’ouverture à soi et aux autres encore et toujours"

La présentation de saison du second semestre 2024 a été l’occasion d’un entretien avec Thierry Boyer qui évoque sa - presque - première année à la tête des Téats départementaux marquée par plus de démocratisation pour capter un large public et une ouverture sur la zone océan Indien pour davantage de diversité et de mutualisation de la programmation.

Bagarre à Saint-Pierre : l'auteur présumé mis en examen et placé en détention provisoire

Une violente altercation a fait deux blessés, dont un grève, dans la nuit de dimanche 16 à lundi 17 juin 2024 à Saint-Pierre. L'une des deux victimes avait dû être hospitalisée. L'auteur présumé des faits a été mis en examen et placé en détention provisoire pour violences volontaires ce jeudi, indique le parquet.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Plus de nuages et de vent ce vendredi

Ce vendredi 21 juin 2024, jour de la fête de la musique, Matante Rosina croise les doigts pour qu'il y ait un ciel étoilé ce soir parce qu'elle compte bien aller faire un tour en ville pour profiter de tous les concerts. Pour cette journée en tout cas, les nuages deviennent plus visibles et l'humidité refait son apparition. Même si les éclaircies dominent en matinée, l'après-midi, le soleil a du mal à s'accrocher surtout dans les Hauts de l'île. Le vent retrouve de sa vigueur aujourd'hui.