Législatives, Macron, brevet, ce qui change et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 1er juillet 2024 : - Législatives : score (tristement) historique pour le RN, face à la gauche qui résiste bien - Législatives: le pari raté de Macron - Brevet 2024 : il est l'heure de plancher pour les 14.137 collégien.ne.s de La Réunion - Assurance chômage, "réduflation", impôts… ce qui change ce 1er juillet pour votre budget - La pa Météo France i di, sé zot i di - L'hiver sous le soleil

Législatives : score (tristement) historique pour le RN, face à la gauche qui résiste bien

Les urnes ont livré leur verdict ce dimanche 30 juin 2024 à l’issue du 1er tour des élections législatives. Sept candidats du Rassemblement National se qualifient pour le second tour, un résultat tristement historique. Jamais un candidat d’extrême droite ne s’était qualifié pour un second tour lors d’un tel scrutin. Ces candidats RN affronteront au second tour sept candidats du Nouveau Front Populaire, offrant une configuration électorale inédite où la gauche résiste bien, où la droite et le centre disparaissent totalement du paysage électoral local, matérialisé par l’élimination dès le premier tour de Nathalie Bassire, députée sortante de la 3ème circonscription. Reste à voir comment se bâtira le front républicain pour faire barrage à l’extrême droite le 7 juillet prochain (Photo rb/www.imazpress.com)

Législatives: le pari raté de Macron

Pari risqué et perdu : le président Emmanuel Macron ressort très affaibli de la dissolution, dès le premier tour des législatives, et doit se préparer à une fin de quinquennat agitée, avec une image et un destin à reconstruire. Et un pays plongé dans le chaos

Brevet 2024 : il est l'heure de plancher pour les 14.137 collégien.ne.s de La Réunion

Ce lundi 1er juillet 2024, marque le coup d'envoi des épreuves du diplôme national du Brevet (DNB) pour les 14.137 collégiens de l'académie de La Réunion. Le départ de ce marathon d'examen pour les élèves de troisième débute à 10 heures avec l'épreuve de français

Assurance chômage, "réduflation", impôts… ce qui change ce 1er juillet pour votre budget

Ce lundi 1er juillet 2024 apporte avec lui son lot de nouveautés. Que vous soyez locataire, propriétaire, actif ou demandeur d'emploi, ces changements pourraient bien impacter votre quotidien. Pour éviter les mauvaises surprises, voici un tour d'horizon des principales modifications à venir.

La pa Météo France i di, sé zot i di - L'hiver sous le soleil

"Té marmay lo tan i pas tro vite, la juiyé la fine arivé", Matante Rosina n'en revient pas, nous sommes déjà le 1er juillet. Elle se dit que la météo sera digne de l'hiver austral. C'est à dire, ciel bleu, soleil, vent et températures fraiches sur toute l'île.