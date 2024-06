Assurance chômage, "réduflation", impôts… ce qui change ce 1er juillet pour votre budget

Ce lundi 1er juillet 2024 apporte avec lui son lot de nouveautés. Que vous soyez locataire, propriétaire, actif ou demandeur d'emploi, ces changements pourraient bien impacter votre quotidien. Pour éviter les mauvaises surprises, voici un tour d'horizon des principales modifications à venir. (Photo photo RB imazpress)

- Les prix du sans-plomb et du gazole en légère baisse en juillet

Pour le mois de juillet 2024, le prix du super sans-plomb baisse de 3 centimes, et s'établit donc à 1,68 euro le. Celui du gazole baisse quant à lui d’1 centime, pour arriver à 1,32 euro le litre. Le prix de la bouteille de gaz reste stable.

- Assurance chômage : de nouvelles règles bientôt mises en place

Le décret réformant l'assurance chômage sera bien pris d'ici au 1er juillet 2024 en pleine campagne des législatives anticipées, a annoncé Gabriel Attal.

Il faudra désormais travailler huit mois sur les 20 derniers mois pour toucher le chômage, contre six mois sur 24 mois jusqu'ici.

Selon ce décret, la durée d'indemnisation sera également réduite, à 15 mois pour les chômeurs de moins de 57 ans, contre 18 mois pour les moins de 53 ans aujourd'hui.

Cette mesure devrait permettre une économie de 3,6 milliards d’euros selon les données de l’Unédic, association chargée de la gestion de l'assurance chômage.

Cette réforme est censée s'appliquer en décembre 2024, mais d'ici là un nouveau gouvernement nommé suite aux élections législatives pourrait l'annuler ou l'amender.

Lire aussi - Réforme de l'assurance chômage: Attal annonce un décret "d'ici au 1er juillet"

Lire aussi - Malgré la dissolution : la réforme de l'assurance-chômage toujours d'actualité

- Réduflation : de nouvelles obligations dès le 1er juillet pour informer les consommateurs

La réduflation, ou "shrinkflation" est une pratique qui consiste à diminuer la quantité d’un produit en maintenant ou relevant son prix.

Pour lutter contre cette pratique, il devient obligatoire d’informer les consommateurs d’une modification de poids ou de volume à la baisse entraînant une hausse de prix à l’unité de mesure.

L’information devra être indiquée à proximité immédiate des produits concernés dans les grandes et moyennes surfaces.

Cette obligation s’applique aux produits alimentaires et non alimentaires pendant deux mois après leur mise en vente. Les magasins de plus de 400 m² doivent s’y conformer, sous peine d’amendes allant jusqu’à 3.000 euros pour une personne physique et 5.000 euros pour une personne morale.

Les consommateurs peuvent signaler toute incohérence via SignalConso.

"Lire aussi - "Shrinkflation" : vendre du vide... c'est bientôt terminé, Bruno Le Maire veut serrer la vis

- Le diagnostic de performance énergétique révisé pour les petites surfaces

Créé en 2006, et rendu obligatoire en 2021 pour tous les propriétaires souhaitant mettre en location ou vendre leur bien immobilier, le diagnostic de performance énergétique fait peau neuve.

L’objectif est de rendre les seuils DPE plus équitables pour les petits logements (< 40m²) car ces derniers étaient jusqu’à présent moins bien classés que la moyenne.

La nouvelle méthode de calcul va consister en une pondération des consommations fixes par des coefficients adaptés aux petites surfaces. La réforme vise aussi à mettre en place des critères spécifiques pour évaluer l’isolation et l’efficacité thermique.

Cette mesure vise à faire sortir un certain nombre d'habitations de la catégorie des "passoires thermiques" (catégories F et G du DPE) et de lever l'interdiction à la location prévue sur ces logements pour laisser le temps aux propriétaires d'envisager leur rénovation, pour les rendre éligibles à la location en 2028.

À partir de 2028, tous les logements classés F ou G ne pourront plus être loués.

Selon les chiffres du gouvernement, 140.000 logements sont concernés par cette mesure.

- Plusieurs millions de contribuables vont recevoir un remboursement des impôts -

Bonne nouvelle cette fois-ci, la Direction générale des Finances publiques va rembourser plusieurs millions de foyers. Elle va devoir leur rendre à l'euro près ce qui a été prélevé en trop, avec le calcul définitif de l'impôt suite à la déclaration de revenus réalisé.

Ce remboursement interviendra le mercredi 24 juillet ou le mercredi 31 juillet. Le libellé du virement sur votre relevé bancaire devrait être comme tous les ans "REMB IMPOT REVENUS" et proviendra de "DGFIP FINANCES PUBLIQUES".

Assurez-vous que vos coordonnées bancaires sont correctement enregistrées et à jour dans votre espace personnel sur le site des impôts pour recevoir votre remboursement sans retard.



- Mauvaise nouvelle pour les auto-entrepreneurs -

Un décret modifiant les taux des contributions au régime de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs libéraux exerçants dans le cadre de la microentreprise, va affecter leurs revenus à partir de ce lundi 1er juillet 2024.

Le décret 2024-484 du 30 mai 2024 modifie les taux de cotisations des travailleurs indépendants exerçant en microentreprise, principalement les auto-entrepreneurs libéraux, avec pour conséquence d'entrainer une baisse de leurs revenus réels à partir du 1ᵉʳ juillet 2024.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com