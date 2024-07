Deux ans, et maintenant, éducation, déconstruction et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 9 juillet 2024 : - Deux ans pour ne pas (définitivement) sombrer face à l'extrême droite - Législatives : 577 nouveaux député(es) élu(es) ou réélue.es... et maintenant - Concours enseignants: la crise perdure, avec plus de 3.000 postes non pourvus - Saint-Denis : des immeubles de la cité Vauban, ne restera que des gravats - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée prévue

Deux ans pour ne pas (définitivement) sombrer face à l'extrême droite

Cette fois le vent du boulet arrivant de l'extrême droite est vraiment passé très près. Dans un sursaut admirable, une majorité d'électrices et d'électeurs ont dévié sa route. Venus de tous les horizons politiques constitué par l'arc républicain, elles et ils ont fait front contre le racisme, la xénophobie, l'homophobie, le sexisme, contre le danger extrême. Promis à une obtenir une majorité absolue ou presque par les sondages, le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella termine finalement à la troisième place. Derrière Ensemble le mouvement des macronistes, et encore plus loin derrière le Nouveau front populaire, qui se classe en tête du scrutin. Un résultat qui "oblige" la gauche unie, première force politique de l'Assemblée nationale, à réussir son pari de "gouverner pour et avec le peuple". Sous peine de sombrer et la France avec elle, face à l'extrême droite. Elle a deux ans pour y arriver

Législatives : 577 nouveaux député(es) élu(es) ou réélue.es... et maintenant

Si l'on avait pu croire qu'enfin, après ce dimanche 7 juillet, l'on serait tranquille. Il n'en est rien. L'épisode politique est loin d'être terminé, d'autant plus en l'absence de majorité absolue. Même si nos sept députés ont été élus à La Réunion, il reste encore plusieurs étapes avant que la nouvelle Assemblée nationale élue s'installe place au Palais Bourbon. Le Premier ministre dit aussi être nommé et il doit composer un gouvernement

Concours enseignants: la crise perdure, avec plus de 3.000 postes non pourvus

Plus de 3.000 postes n'ont pas été pourvus cette année aux concours enseignants du public et du privé, selon des chiffres publiés lundi par le ministère de l’Éducation, confirmant une crise persistante de recrutement qui suscite des inquiétudes pour la rentrée.

Saint-Denis : des immeubles de la cité Vauban, ne restera que des gravats

Les gros engins de démolition sont de sortie. Ce lundi 8 juillet 2024, est le jour symbolique de la déconstruction pour la reconstruction pour le quartier de Vauban à Saint-Denis. Dans l'optique de réaménagement et dynamisation du territoire, la ville entreprend de nombreux travaux en étroite collaboration avec ses citoyens pour maintenir l'esprit de ce quartier. La fin des travaux de démolition serait prévue vers la fin de l'année 2024.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée prévue

Matante Rosina annonce une belle journée pour ce mardi 9 juillet 2024. Les nuages se font rares aujourd'hui sauf évidemment dans l'après-midi où ils se développent un peu sur les pentes de l'île. Plus tard, les nuages peuvent descendre vers le bord de mer sur le nord-ouest et le nord. Les cirques et les sommets restent bien ensoleillés. Matante Rosina vous souhaite une bonne journée.