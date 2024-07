Macron, campagne sucrière, foot, Saint-Pierre et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 11 juillet 2024 : - Macron exige une large coalition avant de choisir un Premier ministre - Campagne sucrière : que le ballet des tracteur et cachalot commence - Euro-2024: l'Angleterre griffe les Pays-Bas et retourne en finale - Saint-Pierre : La Valse du Marcassin au théâtre Lucet Langenier - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le matin ensoleillé, une après-midi nuageuse

Macron exige une large coalition avant de choisir un Premier ministre

Emmanuel Macron, muet depuis le second tour, est sorti de son silence: le chef de l'Etat, qui s'est envolé pour Washington ce mercredi 10 juillet pour participer à un sommet de l'Otan, s'est adressée aux Français dans une lettre publiée dans la presse régionale. Refusant la victoire du NFP, il appelle l’ensemble des forces politiques à "bâtir une majorité solide" pour gouverner, un appel au "compromis" et à la poursuite du "front républicain" relayé par ses troupes en quête d’une large coalition au Parlement.

Campagne sucrière : que le ballet des tracteur et cachalot commence

Ce jeudi 11 juillet 2024, l'usine de Bois-Rouge à Saint-André ouvre ses grilles, arme ses pinces et active les machines pour accueilli cachalot et tracteurs. Eh oui, la campagne sucrière dans l'est et le nord commence ce jour. Des cannes qui seront réceptionnées, broyées afin d'en extraire le jus, et ainsi, fabriquer du sucre péi. Alors que le ballet des tracteurs et cachalots débute, les usagers de la route sont invités à la plus grande prudence en raison de la présence. Ces convois qui se déplacent très lentement occuperont alors une place importante dans le flux de circulation. Dans le sud, la campagne débutera le 22 juillet.

Euro-2024: l'Angleterre griffe les Pays-Bas et retourne en finale

L'Angleterre, enfin mordante, a fait craquer les Pays-Bas (2-1) dans le temps additionnel d'une demi-finale accrochée, mercredi, pour disputer la finale de l'Euro-2024 contre l'Espagne, trois ans après celle perdue contre l'Italie à la maison.

Saint-Pierre : La Valse du Marcassin au théâtre Lucet Langenier

Ce vendredi 12 juillet 2024, retrouvez un mélange d'humour et de magie au théâtre Lucet Langenier de Saint-Pierre avec le spectacle La Valse du Marcassin. Créé par la compagnie Les Âmes Nocturnes, un vent de folie parcourra la scène, avec les inventions libres et déchaînées de trois clowns comédiens, "pour qui le désordre est un ordre naturel et le délire, une raison d’être au monde", souligne le Théâtre Lucet Langenier

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le matin ensoleillé, une après-midi nuageuse

Pour ce jeudi 11 juillet 2024, Matante Rosina sent qu'il pleut du côté du piton de la Fournaise. Dans les autres régions, le soleil prédomine le matin mais va vite être caché par les nuages dans l'après-midi. Il n'est pas prévu de pluie. Le vent continue à souffler en rafales dans le sud ouest et le nord-est de l'île. Il pourrait atteindre les 50 km/h.