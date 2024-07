Campagne sucrière : que le ballet des tracteur et cachalot commence

Début de la coupe canne pour l'est et le nord

Ce jeudi 11 juillet 2024, l'usine de Bois-Rouge à Saint-André ouvre ses grilles, arme ses pinces et active les machines pour accueilli cachalot et tracteurs. Eh oui, la campagne sucrière dans l'est et le nord commence ce jour. Des cannes qui seront réceptionnées, broyées afin d'en extraire le jus, et ainsi, fabriquer du sucre péi. Alors que le ballet des tracteurs et cachalots débute, les usagers de la route sont invités à la plus grande prudence en raison de la présence. Ces convois qui se déplacent très lentement occuperont alors une place importante dans le flux de circulation. Dans le sud, la campagne débutera le 22 juillet.

L'ouverture de l'usine de Bois-Rouge à Saint-André a été décidée le vendredi 5 juillet 2024 lors d'une réunion de la Commission mixte d'usine (CMU).

Cette année, les balances ouvriront un peu plus tôt, dès 5h30, pour prendre en compte sur Beaufonds (Saint-Benoît) les travaux du TCSP qui change le circuit de circulation.

Si la coupe canne va débuter dans le nord et l'est ce jeudi 11 juillet, pour le sud et l'ouest, c'est le 22 juillet 2024 prochain que la campagne sucrière va débuter. Une décision prise suite à la Commission mixte d'usine (CMU) qui a eu lieu ce mercredi 10 juillet pour l'usine du Gol à Saint-Louis.

- Une saison qui s'annonce difficile -

Si la saison va débuter, les planteurs le savent d'ores et déjà, "elle sera mauvaise", a confié Dominique Clain, président de l'Upna.

Une campagne morose qu'avait confirmé Olivier Fontaine, secrétaire général de la Chambre d'agriculture. "Les prévisions tournent autour de 1 million 380.000 tonnes selon le CTICS (Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre)", disait-il.

Des estimations confirmées par Tereos." On a des estimations pour 2024 de 659.000 tonnes pour l'usine du Gol et 721.000 pour Bois Rouge.

Retard de la canne, mauvais temps… Les raisons sont multiples pour expliquer les faibles tonnages estimés lors des essais en usine.

"L'an dernier, la campagne a commencé tard et fini tard et donc forcément cette année il y aura un décalage", explique Guillaume Sellier, le représentant syndical des Jeunes Agriculteurs.

"En fait il y a eu l'effet positif de la relance, mais annulé par les deux cyclones et tempêtes connus en début d'année", ajoute Florent Thibault, président de Teros. "Tout cela a fait que la canne ne s'est pas bien remise."

- Des cannes bloquées au champ -

Si le retard et la météo pluvieuse du début d'année joue sur cette campagne, pour certains planteurs c'est l'impossibilité de pouvoir accéder à leurs cannes qui impactera forcément leur travail.

Belal et les fortes pluies ont ravagé des chemins agricoles dans l'est et le sud. Nous sommes en juillet et puis, certains chemins n'ont pu être remis en état.

"Ceux qui avaient les moyens ont dû faire face avec leurs fonds propres mais pour ceux avec des trésoreries compliquées, les chemins d'accès restent impraticables", déplore le président des Jeunes Agriculteurs.

Bernard Lauret en est le meilleur exemple. Le 29 janvier 2024, nous nous étions rendus chez lui pour constater le trou qu'avaient laissé les fortes pluies dans son chemin agricole. Depuis… rien n'a changé. "Je suis un planteur planté,", dit-il en gardant le sourire.

Des cannes sur des parcelles que le planteur ne peut toujours pas accéder. "J'espère que cela sera débloqué à la fin de l'année." En attendant, "je vais essayer de nettoyer d'autres parcelles", confie Bernard Lauret.

- Un appel à la prudence sur les routes de l'île -

Le secrétaire général de la Chambre qui a tenu également à rappeler les Réunionnais à faire preuve de la plus grande des prudences sur les routes.

De la vigilance de la part des agriculteurs et surtout des usagers de la route. "Attention, les tracteurs restent de gros engins, il faut partager la route."



Les règles essentielles de sécurité :



• Adaptez votre vitesse aux circonstances : lieux traversés, conditions de circulation, conditions climatiques, état de la chaussée.



• Portez une attention particulière aux poids-lourds notamment lors des dépassements : n’oubliez pas les angles morts. Proportionnels à la longueur et à la hauteur du véhicule, ils sont donc plus importants pour un camion que pour une voiture.



• Faites attention au déplacement à faible allure des tracteurs : le gyrophare orange signale un véhicule qui roule à vitesse lente.



• Respectez les distances de sécurité sur la route : laissez au moins 2 secondes entre vous et le véhicule qui vous précède.



• Redoublez de vigilance la nuit : les feux de croisement n’éclairent qu’à 30 mètres. À 70 km/h, l’obstacle qui surgit dans la zone éclairée est inévitable.



• En cas de pluie, adaptez votre vitesse à l’état de la route : allongez de façon significative les distances de sécurité avec le véhicule qui vous précède. La distance de freinage est multipliée par 2 sur sol mouillé et la distance d’arrêt est multipliée par 1,5.

