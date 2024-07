Huguette Bello, 14 juillet, gastronomie, insolite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 14 juillet 2024 : - Le PS refuse la candidature d'Huguette Bello pour Matignon - 14 juillet à Saint-Denis : défilé et feu d'artifice pour la fête nationale - Lo gou mon péi : rougail saucisses aux brèdes chou de Chine de @FoodbySteph - Des pistolets à plusieurs millions, dehors avec 26 serpents et du saucisson pour les fiançailles - En Cisjordanie, exporter des bières malgré les obstacles liés à la guerre - La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la petite pluie dans l'est, le beau temps

Les discussions se durcissent au sein du Nouveau front populaire pour trouver un candidat au poste de Premier ministre, après le refus du Parti socialiste d'entériner le choix de la Réunionnaise Huguette Bello, suscitant la colère de LFI, qui convoque ses instances dimanche.

Ce dimanche 14 juillet 2024, c'est jour de fête nationale à La Réunion. Pour l'occasion, dépôts de gerbes, défilés, feux d'artifices et festivités sont organisés aux quatre coins de l'île. À l'instar des années précédentes, sur le front de mer de Saint-Denis, l'heure est aux commémorations avec le traditionnel défilé des forces armées, de sécurité et de civils. Autre temps fort de la journée, le feu d'artifice qui illuminera le ciel du chef-lieu, avant une série de concerts sur le Barachois. Bien sûr, à cette occasion, d'autres communes de La Réunion festoieront.

10ème recette pour notre rubrique "Lo gou mon péi" avec @FoodbySteph. Stéphanie n'aime pas faire comme tout le monde. Cette passionnée de cuisine mais aussi de photographie aime tester des plats en prenant "un peu de ci" ou "un peu de ç"a et aussi un peu de "pourquoi pas ça". C'est ce qu'elle appelle ses émarmites mi gaign pa shoizi". Et pour "Lo gou mon péi", elle a décidé de nous montrer sa recette de rougail saucisses aux brèdes chou de Chine. Ça vous intrigue ? Continuez l'article, on vous explique comment faire

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet, le voici. Deux pistolets ayant appartenu à Napoléon Ier vendus aux enchères pour 1,69 million d'euros. Il n'a peut-être plus de compagne mais il ne risque pas de manquer de compagnie. Quoi de mieux pour des fiançailles que de voler... du saucisson.

Ce dimanche 14 juillet 2024, Matante Rosina se prépare pour aller voir le défilé au Barachois. Elle a entendu la pluie sur le toit de sa case très tôt ce matin mais en ouvrant ses volets, elle découvre un beau soleil. C'est encore une belle journée lumineuse qui s'annonce, c'est même idéal pour alé pik nik somin volkan ! Beau dimanche à tous !