14 juillet à Saint-Denis : défilé et feu d'artifice pour la fête nationale

Ce dimanche 14 juillet 2024, c'est jour de fête nationale à La Réunion. Pour l'occasion, dépôts de gerbes, défilés, feux d'artifices et festivités sont organisés aux quatre coins de l'île. À l'instar des années précédentes, sur le front de mer de Saint-Denis, l'heure est aux commémorations avec le traditionnel défilé des forces armées, de sécurité et de civils. Autre temps fort de la journée, le feu d'artifice qui illuminera le ciel du chef-lieu, avant une série de concerts sur le Barachois. Bien sûr, à cette occasion, d'autres communes de La Réunion festoieront. Nous serons en direct, suivez-vous (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion, dès 10 heures, gendarmes, militaires, policiers, pompiers défileront. Que cela soit à pied, à bord de véhicules, dans les airs et même en mer.

Plus de 700 personnes – 577 civils et militaires à pied et 128 à bord d’un véhicule vont marcher au pas.

- Saint-Denis en fête -

La ville de Saint-Denis, organise dans la foulée du défilé, un pique-nique républicain.

Enfin, la commune invite plus d’une vingtaine d’artistes et de groupes locaux à se partager deux plateaux musicaux.

• Boulodrome du Barachois :

17h30 à 19h30 : Roulèr Killer, Léa Noel

20h30 à 00h30 : James, Baster

• Kiosque Arlanda :

17h00 à 19h30 : Dj Dan, Selio, Sista Flo, Vagabond Crew, James, Benjam, TSJ, Rolian

20h30 à 00h30 : DJ MG, tatase, Nasblack, Algeric, Liljooe & Daddy Mad, Vagabon, Dj M’Rick, Dj Lof, Dj Saurier, Afrolyss, Dj D-Lisha, Dj Sebb

Le feu d’artifice, tiré à partir de 20 heures, durera une demi-heure.

- La Réunion aux couleurs du 14 juillet -

Chaque commune de l'île partage son programme de festivité pour l'occasion.

Saint-Paul

Au centre-ville

- De 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 : Maquillage & fabrication de drapeau

- 10H00 : Déambulation twirling bâtons, fanfare + mascotte géante

- 16H00 : Concert de Nas Black

Expobat

- 14H00 : Finale du radio crochet. Afatia - Ti Zenfan Gado - Titi le Comik - Maroni - Kanageek - Mika H - Lysianne - Brice Liie - Grand Farid

Front de mer

- 17H30 : David Louisin - Cliff Azor - Progression - Bruny (Orage) - Benjam - Willy Fessin

- 20h00 : Feu d'artifice

- 20H30 : Marshall - Algéric - Kent1 - Tatase - Léa Churos

Étang-Salé

- 17H30 : Dj Nono

- 18H00 : Ti Lamonge

- 18H30 : Tataz et Juinior (avec Kafé Griyé)

- 19H30 : Sky to be feat. Aurore Singer et Laurent V

Saint-Leu

- 16H00 : Cérémonie et Dépôt de Gerbes au Monument aux Morts. La journée débutera par une cérémonie en hommage aux héros de la nation. Un moment de recueillement et de respect pour ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie.



- 16H30 : Défilé Citoyen sur le Front de Mer. Le front de mer accueillera un grand défilé citoyen qui réunira les pompiers et policiers avec leurs véhicules et les associations de Saint-Leu qui défileront avec leurs adhérents.



- 18H30 : Animation DJ sur le Port de Saint-Leu. À partir de 18h30, rendez-vous sur le port pour un show DJ qui donnera le ton de cette soirée.



- 19H45 : Discours du Maire & Feu d’Artifice. Le ciel de Saint-Leu s’illuminera de mille couleurs, un spectacle pyrotechnique qui émerveillera petits et grands.



- De 20H30 à 01H00 : Bal Populaire – Place de la Poste

Saint-Louis

Monument aux Morts

- 15H00 : Dépôt de gerbes

- 15H45 : Départ du défilé de près d’une cinquantaine d’associations

Stade Théophile Hoarau

- 18H00 : Concert Ruby M, Algéric, Léa Churros, Association Tiph and Co, Emmanuelle Ivara, Barth, Mik'L

- 22h30 : Feu d'artifice

Saint-Benoît

Les festivités débuteront dès 15h30 en centre-ville avec la cérémonie commémorative devant le monument aux morts, suivi du défilé militaire et associatif, où près de 3.000 défilants sont attendus.

Sur l’esplanade du front de mer, de nombreuses animations musicales sont attendues (Feel the Vybz, Metiss Band, Famn Couraz et Black Savate) dont un grand concert gratuit jusqu’à 23h00 avec un plateau 100% féminin composé de Médérice, Léa Churros, Clara, Missty, Sista Flo et Tiana. A 20h00, le ciel s’illuminera avec les feux d’artifices tirés depuis le front de mer. De nombreux food-trucks seront sur place.

Cilaos

Soirée animée par Katiana Castelneau à la Mare à Joncs :

- 18h00 : Association familiale

- 18h30 : AJFC

- 19h 00 : Kenaëlle

- 19h30 : Aïssya

- 20h00 : Metys

- 20h40 : Tatane

- 21h30 : Feu d'artifice

Le Tampon

Au programme : un plateau d'artistes, bal des pompiers et l'incontournable feu d'artifice. Le tout avec des structures gonfables et possibilité de se restaurer sur place.

- 17H30 : Jean-Roland Miquel

- 18H00 : Meddy Gerville

- 18H30 : Secteur 410

- 19H30 : Feu d'artifice

- 20H00 : Bal des pompiers

- 20H30 : Clara Roland

Les Avirons

- 10H00 : Cérémonie de recueillement aux monuments aux morts - Place de la mairie

- 19H00 : Feux d'artifice - Stade Paolo Brabant

Bras-Panon

À l'occasion de la Fête Nationale, le maire de Bras-Panon, monsieur Jeannick Atchapa, son Conseil municipal, et l'association des Anciens Combattants et Militaires de la Réserve convient la population à la cérémonie commémorative du 14 juillet.

Elle aura lieu à 11h00, au Monument aux Morts sur la Place Michel Debré.

Le Port

Ce dimanche 14 juillet 2024, un dépôt de gerbes aura lieu à 8h30 au monument aux Morts, place de l’église Sainte Jeanne d’Arc au Port en présence des conseillers municipaux et des associations d’anciens combattants.

Trois-Bassins

Le maire, Daniel Pausé et le conseil municipal vous convient à la cérémonie du 14 juillet à partir de 11H (après la messe dominicale) Avec la participation des majorettes de l'association Les Fleurs de Sels

Saint-André

Le maire de Saint-André, Joé Bédier et son Conseil municipal invitent la population à l’occasion de la Fête Nationale :

8h45 : Accueil devant l’Hôtel de Ville

9h00 : Cérémonie au Monument aux Morts

Saint-Joseph

Comme chaque année, la ville de Saint-Joseph invite à célébrer la Fête nationale le 14 juillet 2024. Pour cette grande fête populaire, les festivités se déourleront en deux temps :

Le matin :

- 9h30 : dépôt de gerbes au Monument aux morts

- 10h : Défilé

- 12h : Discours et vin d’honneur sous la Halle de la Place François Mitterrand

Le soir, à la Caverne des Hirondelles :- 19h30 : Feu d’artifice

- 20h15 : Concert de Dominique Barr

- Les forces de l'ordre mobilisées pour une fête nationale en sécurité -

Ce week-end 14 juillet 2024, des milliers de personnes se réuniront pour assister aux différents défilés et feux d'artifice. Mais alors que le plan Vigipirate est toujours d'actualité, les forces de sécurité seront mobilisées pour "assurer la sécurité des personnes et des biens dans un contexte de menace terroriste toujours réel", indique la préfecture dans un communiqué.

- Mise en place de dispositifs anti-bélier / anti-intrusion selon des périmètres définis autour des manifestations ;

- Patrouilles dynamiques et statiques des forces de l’ordre pour permettre une sécurisation efficace et des interventions rapides ;

Sur les grands rassemblements, mise en place de postes de secours par les associations agréées de sécurité civile ;

- Contrôle des dispositifs de feux d’artifices ;

- Contrôles routiers.

Dispositif particulier autour du Barachois

Au regard de l’affluence attendue lors des festivités du 14 juillet (défilé, concerts, feu d’artifice, etc.), des arrêtés préfectoraux instaurent :

- Un périmètre de protection de 6h à 21h30, avec un accès conditionné à une palpation de sécurité et une inspection visuelle des bagages ;

- L'accès des véhicules dans les zones autorisées sera conditionné à un contrôle du véhicule ;

- L'achat, la vente, le transport des armes toutes catégories confondues, des munitions et leurs éléments seront interdits dans le périmètre (sauf professionnels) ;

- L'achat, la vente, le transport des artifices et articles pyrotechniques sont interdits dans le périmètre (sauf professionnels) ;

- La vente au détail et le transport de carburant, produit combustible ou corrosif, dans tout récipient transportable, sont interdits dans le périmètre (sauf professionnels) ;

- Le transport et le vol de drones sont interdits dans le périmètre (sauf professionnels), les drones non autorisés pourront être neutralisés par le dispositif de lutte anti-drone mis en place.

