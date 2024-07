Fête nationale : une multitude de festivités et de feux d'artifices

Entre musique, défilés et feux d'artifices, les festivités du week-end du 13 et 14 juillet arrivent à grands pas dans les différentes communes de l'île. Pour ne pas s'y perdre, voici la programmation des festivités dans chaque ville (Photo : www.imazpress.com)

Le 14 juillet arrive ! Chaque commune de l'île partage son programme de festivité pour l'occasion.

- À partir du 13 juillet -

Saint-Pierre

Dès le 13 juillet le boulevard Hubert Delisle sera animé et le front de mer sera réservé aux piétons.

Au menu de ce samedi 13 juillet :

- 9H00 : Le groupe de Danse KG Crew

- 9H30 : Lancement de la création d'une fresque sur les toilettes publiques avec l'artiste Eric Etang-Sale

- 10H : La prestation d'un jeune chanteur qui fait le buzz sur les réseaux sociaux Romain Huang, aliais Hyro8974, qui chante en mandarin des airs de reggae maloya (10H)

L'après midi : on entre dans le vif du sujet de la Fête Nationale.

- 16H : défilé des militaires, des associations , des pompiers, des anciens combattants et de la police nationale (section motorisée)

- 18H : lancement des animations musicales sur la place du Rotary. Le plateau artistique sera relevé avec notamment Olivier Brique, Dryce, Maïko, Clara Roland (…)

- 22H : Le feu d’artifice , le plus important de l'île, viendra clôturer la fête à 22 heures.

Entre-Deux

- 18H00 : Rassemblement des associations

- 18H45 : Accueil

- 19H00 : Début du défilé

- 19H30 : Levée des couleurs, allocutions et dépôt de gerbes

Petite-Île

Au Gymnase

- De 21H30 à 1H00 : Animation de la radio RPI Réunion

- De 19H30 à 21H30 : Animation de la radio avec plusieurs artistes



Au Centre-Ville de Petite-Île à 10 heures :



- Cérémonie patriotique

- Grand défilé des associations de la ville

- Défilé voitures lontan

Plaine-des-Palmistes

- 14H00 : Rassemblement sur le parvis de l'hôtel de ville

- 14H30 : Dépôts de gerbes

- 15H00 : Défilé

- 16H00 / 18H30 : Pot et bal républicain

- 19H00 : Feu d'artifice au stade Adrien Robert

- À partir du 14 juillet -

Saint-Denis

Au programme de cette journée du 14 juillet sur le thème des 80 ans de la libération et des débarquements :

11h00 : Défilé

12h30 : Pique-Nique Républicain

17h30 : début des concerts :

Place Kiosque Arlanda



- Dj Dan

- Selio

- Sista Flo

- Vagabond

- Crew

- James

- Benjamin

- TSJ

- Rolian

Boulodrome du Barachois



- Roulèrkiller

- Léa Noël

20h : Feu d’artifice

20h30 : reprise des concerts

Place Kiosque Arlanda

- Dj MG

- Tatase

- Nasblack

- Algéric

- Liljooe & Daddy Mad

- Vagabon

- Dj M'Rick

- Dj Lof

- Dj Saurier

- Afrolyss

- Dj D-Lisha

- Dj Sebb

Boulodrome du Barachois

- James

- Baster

Saint-Paul

Au centre-ville

- De 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 : Maquillage & fabrication de drapeau

- 10H00 : Déambulation twirling bâtons, fanfare + mascotte géante

- 16H00 : Concert de Nas Black

Expobat

- 14H00 : Finale du radio crochet. Afatia - Ti Zenfan Gado - Titi le Comik - Maroni - Kanageek - Mika H - Lysianne - Brice Liie - Grand Farid

Front de mer

- 17H30 : David Louisin - Cliff Azor - Progression - Bruny (Orage) - Benjam - Willy Fessin

- 20h00 : Feu d'artifice

- 20H30 : Marshall - Algéric - Kent1 - Tatase - Léa Churos

Étang-Salé

Les festivités commenceront le dimanche 14 juillet 2024 dès la fin d'après-midi au stade du centenaire, avec au programme un plateau d'artistes :

- 17H30 : Dj Nono

- 18H00 : Ti Lamonge

- 18H30 : Tataz et Juinior (avec Kafé Griyé)

- 19H30 : Sky to be feat. Aurore Singer et Laurent V

Saint-Leu

- 16H00 : Cérémonie et Dépôt de Gerbes au Monument aux Morts. La journée débutera par une cérémonie en hommage aux héros de la nation. Un moment de recueillement et de respect pour ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie.



- 16H30 : Défilé Citoyen sur le Front de Mer. Le front de mer accueillera un grand défilé citoyen qui réunira les pompiers et policiers avec leurs véhicules et les associations de Saint-Leu qui défileront avec leurs adhérents.



- 18H30 : Animation DJ sur le Port de Saint-Leu. À partir de 18h30, rendez-vous sur le port pour un show DJ qui donnera le ton de cette soirée.



- 19H45 : Discours du Maire & Feu d’Artifice. Le ciel de Saint-Leu s’illuminera de mille couleurs, un spectacle pyrotechnique qui émerveillera petits et grands.



- De 20H30 à 01H00 : Bal Populaire – Place de la Poste



Dès le dimanche après-midi, des stands forains seront présents sur le front de mer pour permettre au public de se restaurer sur place.

Circulation



- Du 14 juillet 7H00 au 15 juillet 2H00 : Circulation interdite place du monument aux morts et rue Compagnie des Indes, entre le rond-point Compagnie des Indes/Boulevard Bonnier et la rue Waldeck Rousseau

- Circulation à double sens rues Commandant Legros, Anciens Combattants d’Algérie, la Marine, l’Etang et l’avenue de Châteauvieux

- Du 14 juillet 19H00 au 15 juillet 2H00 : Circulation interdite rue Général Lambert, entre le rond point Nord et rue de la Marine

Circulation interdite rue Waldeck Rousseau dans le sens intersection front de mer / place de la Mairie ainsi que sur l’allée de la Mairie



Stationnement

- Du 13 juillet 22H00 au 15 juillet 2h00 : Stationnement interdit place du Monument aux morts et rue Compagnie des Indes, entre les rues de l’Etang et Waldeck Rousseau



- Du 14 juillet 19H00 au 15 juillet 2H00 : Arrêt et stationnement interdits sur l’allée de la Mairie



* Pour information, une dérogation sera accordée aux services municipaux, aux véhicules des services municipaux (sur autorisation), aux amodiataires du port de plaisance de Saint-Leu, aux véhicules d’interventions et de secours, aux services du port de plaisance et aux riverains.

Saint-Louis

Monument aux Morts

- 15H00 : Dépôt de gerbes

- 15H45 : Départ du défilé de près d’une cinquantaine d’associations

Stade Théophile Hoarau

- 18H00 : Concert Ruby M, Algéric, Léa Churros, Association Tiph and Co, Emmanuelle Ivara, Barth, Mik'L

- 22h30 : Feu d'artifice

Saint-Benoît

Le dimanche 14 juillet, la ville de Saint-Benoît célèbre la fête nationale en beauté avec un défilé, un grand concert gratuit et un feu d’artifice à admirer depuis l’esplanade du front de mer.

Les festivités débuteront dès 15h30 en centre-ville avec la cérémonie commémorative devant le monument aux morts, suivi du défilé militaire et associatif, où près de 3.000 défilants sont attendus.

Sur l’esplanade du front de mer, de nombreuses animations musicales sont attendues (Feel the Vybz, Metiss Band, Famn Couraz et Black Savate) dont un grand concert gratuit jusqu’à 23h00 avec un plateau 100% féminin composé de Médérice, Léa Churros, Clara, Missty, Sista Flo et Tiana. A 20h00, le ciel s’illuminera avec les feux d’artifices tirés depuis le front de mer. De nombreux food-trucks seront sur place.

Restrictions de circulation :

Pour permettre le bon déroulement du défilé, des restrictions de circulation seront mises en place. La rue Georges Pompidou et le pont de la rivière des Marsouins seront fermés de 13h00 à 18h30. La circulation sera interdite sauf pour les riverains dans les rues Poivre, Bertin, Sully Brunet, Louis Brunet, de l’Église et Alexis de Villeneuve à partir de 13h00. Le stationnement sera interdit sur l’ensemble des rues dès 5h00 (depuis la veille pour la rue de l'Eglise).

Cilaos

Soirée animée par Katiana Castelneau à la Mare à Joncs :

- 18h00 : Association familiale

- 18h30 : AJFC

- 19h 00 : Kenaëlle

- 19h30 : Aïssya

- 20h00 : Metys

- 20h40 : Tatane

- 21h30 : Feu d'artifice

Le Tampon

Au programme : un plateau d'artistes, bal des pompiers et l'incontournable feu d'artifice. Le tout avec des structures gonfables et possibilité de se restaurer sur place.

- 17H30 : Jean-Roland Miquel

- 18H00 : Meddy Gerville

- 18H30 : Secteur 410

- 19H30 : Feu d'artifice

- 20H00 : Bal des pompiers

- 20H30 : Clara Roland

Les Avirons

- 10H00 : Cérémonie de recueillement aux monuments aux morts - Place de la mairie

- 19H00 : Feux d'artifice - Stade Paolo Brabant

Bras-Panon

À l'occasion de la Fête Nationale, le maire de Bras-Panon, monsieur Jeannick Atchapa, son Conseil municipal, et l'association des Anciens Combattants et Militaires de la Réserve convient la population à la cérémonie commémorative du 14 juillet.

Elle aura lieu à 11h00, au Monument aux Morts sur la Place Michel Debré.

Le Port

Le maire du Port, Olivier Hoarau invite la population à venir assister à la cérémonie officielle de la Fête Nationale, commémorant la prise de la Bastille le 14 juillet 1789.

Ce dimanche 14 juillet 2024, un dépôt de gerbes aura lieu à 8h30 au monument aux Morts, place de l’église Sainte Jeanne d’Arc au Port en présence des conseillers municipaux et des associations d’anciens combattants.

Le 13 juillet 2023 de 7h à 11h, la circulation des véhicules terrestres à moteur, à l'exception des véhicules dûment autorisés et des véhicules de secours, sera interdite sur :

- la rue Léon de Lépervanche, portion comprise entre les rues de la République et du Général Emile Roland,

- la rue Chanoine Murat, portion comprise entre l'avenue de la Commune de Paris et la rue Jeanne d'Arc.

Le samedi 13 juillet 2024 à 20h au dimanche 14 juillet 2024 à 11h00, le stationnement des véhicules terrestres à moteur, à l'exception des véhicules dûment autorisés et des véhicules de secours, sera interdit sur :

- la rue Léon de Lépervanche, portion comprise entre les rues de la République et du Général Emile Roland

- la rue Chanoine Murat, portion comprise entre l'avenue de la Commune de Paris et la rue Jeanne d'Arc.

Les usagers devront se conformer à la signalisation temporaire mise en place à cet effet.

Trois-Bassins

Le maire, Daniel Pausé et le conseil municipal vous convient à la cérémonie du 14 juillet à partir de 11H (après la messe dominicale)

Avec la participation des majorettes de l'association Les Fleurs de Sels

La circulation et le stationnement seront interdits sur une partie de la place de l'église depuis le 13 juillet 2024 à partir de 22h jusqu'au 14 juillet 13h00.

Saint-André

Le maire de Saint-André, Joé Bédier et son Conseil municipal invitent la population à l’occasion de la Fête Nationale :

8h45 : Accueil devant l’Hôtel de Ville

9h00 : Cérémonie au Monument aux Morts

Venez nombreux honorer la mémoire de toutes celles et ceux qui ont fait l’Histoire et la grandeur de la France, en musique avec l’orchestre Polyphonia et la classe orchestre du collège Mille Roches

Saint-Joseph

Comme chaque année, la ville de Saint-Joseph invite à célébrer la Fête nationale le 14 juillet 2024. Pour cette grande fête populaire, les festivités se déourleront en deux temps :

Le matin :

- 9h30 : dépôt de gerbes au Monument aux morts

- 10h : Défilé

- 12h : Discours et vin d’honneur sous la Halle de la Place François Mitterrand

Le soir, à la Caverne des Hirondelles :- 19h30 : Feu d’artifice

- 20h15 : Concert de Dominique Barr

