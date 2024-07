Locations, Euro 2024, feu d'artifice, Sciences po et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 15 juillet 2024 : - Lorsque les locations saisonnières grignotent l'offre de logement et font grimper les prix - Euro-2024 : l'Espagne renaissante championne d'Europe, le rêve anglais encore envolé - Saint-Denis : 30 minutes de spectacle tout feu tout flamme pour le 14 Juillet - Célia Givin et Ellya Becker à Sciences Po en réalisant leur "rêve inatteignable" - La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore du beau temps

Lorsque les locations saisonnières grignotent l'offre de logement et font grimper les prix

A La Réunion comme dans tous les hauts lieux touristiques, les locations saisonnières grignotent petit à petit l'offre de logement pour la population locale. Aujourd'hui, environ 25% des habitations de l'île sont des logements touristiques, soit une sur quatre. Une situation délicate, alors que la crise du logement s'intensifie toujours plus. La hausse des loyers et la raréfaction de l'offre se heurtent cependant à un problème majeur : le poids du tourisme dans l'économie réunionnaise

Euro-2024 : l'Espagne renaissante championne d'Europe, le rêve anglais encore envolé

L'Espagne, renaissante, a remporté dimanche l'Euro pour la quatrième fois de l'histoire, un exploit inédit réussi aux dépens de l'Angleterre (2-1), de nouveau battue en finale, trois ans après le rêve envolé de Wembley.

Saint-Denis : 30 minutes de spectacle tout feu tout flamme pour le 14 Juillet

17.000. C'est le nombre de fusées envoyées dans le ciel dionysien ce dimanche 14 juillet 2024 à l'occasion de la fête nationale. Tous ces projectiles ont été combinés pour offrir 30 minutes de show pyro-symphonique aux dizaine de milliers de personnes venues assister au spectacle sur le Barachois, sur le pont Vinh San ou encore dans les rampes de la Montagne. Vous n'avez pas pu faire le déplacement, vous n'avez pas vu ce feu d'artifice ? Consolez-vous, Imaz Press vous offre une séance de rattrapage en images

Célia Givin et Ellya Becker à Sciences Po en réalisant leur "rêve inatteignable"

Célia Givin et Ellya Becker, deux nouvelles bachelières, s'envolent vers l'Hexagone à la rentrée prochaine pour intégrer un Institut d'études politiques (IEP). Après une année de prépa intense mais efficace, Célia rejoindra le campus de Sciences po Lyon et Ellya effectuera ses études à Menton (Côte d'Azur) dans un établissement dépendant de Sciences Po Paris. Les étudiantes pensaient leur "rêve inatteignable", elle l'ont pourtant réalisé et le grand départ approche

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore du beau temps

Matante Rosina pense à tous les vacanciers et se dit qu'ils ont bien de la chance. Ils vont profiter du beau temps de ce lundi 15 juillet 2024. Pour notre Matante, que vous alliez à la montagne ou à la plage, soley i pète mèm ! Profitez bien.